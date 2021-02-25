https://ria.ru/20210225/mishustin-1598896898.html

Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе

Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе

Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:21

2021-02-25T12:21

2021-02-25T12:21

россия

хаззаа аль-мансури

космос - риа наука

михаил мишустин

роскосмос

оаэ

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Само соглашение предусматривает сотрудничество в области космической науки и исследования космического пространства, связи, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, пилотируемых космических программе и других.В 2019 году Россия помогла ОАЭ отправить в космос первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/peskov-1598360190.html

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2021

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россия, хаззаа аль-мансури, космос - риа наука, михаил мишустин, роскосмос, оаэ