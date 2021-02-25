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Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе
Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе
Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:21
2021-02-25T12:21
россия
хаззаа аль-мансури
космос - риа наука
михаил мишустин
роскосмос
оаэ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Само соглашение предусматривает сотрудничество в области космической науки и исследования космического пространства, связи, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, пилотируемых космических программе и других.В 2019 году Россия помогла ОАЭ отправить в космос первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/peskov-1598360190.html
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россия, хаззаа аль-мансури, космос - риа наука, михаил мишустин, роскосмос, оаэ

Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе

12:21 25.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИДом России провести переговоры с эмиратской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Само соглашение предусматривает сотрудничество в области космической науки и исследования космического пространства, связи, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, пилотируемых космических программе и других.
В 2019 году Россия помогла ОАЭ отправить в космос первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури.
 
РоссияХаззаа аль-МансуриКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинРоскосмосОАЭ
 
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