Мишустин поручил заключить с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в космосе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД подписать с ОАЭ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИДом России провести переговоры с эмиратской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.
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Само соглашение предусматривает сотрудничество в области космической науки и исследования космического пространства, связи, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, пилотируемых космических программе и других.
В 2019 году Россия помогла ОАЭ отправить в космос первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури.