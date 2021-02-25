https://ria.ru/20210225/mediki-1598983478.html

Рязанский губернатор заявил о важности поддержки медработников властью

Рязанский губернатор заявил о важности поддержки медработников властью

Поддержка медицинских работников является одним из главных приоритетов власти, заявил в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на вручении... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:23

2021-02-25T18:23

2021-02-25T18:23

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николай любимов

здоровье - общество

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Поддержка медицинских работников является одним из главных приоритетов власти, заявил в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на вручении почетных грамот и благодарностей президента РФ медикам региона за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.Приветствуя участников торжественной церемонии, Любимов отметил, что награды от президента РФ – это знак благодарности медработникам за самоотверженный труд, высокий профессионализм, искреннее стремление помочь пациентам.Награды президента РФ получили 48 медицинских работников, в их числе заведующие отделениями, врачи-инфекционисты, терапевты, педиатры, травматологи, неврологи, анестезиологи, медицинские сестры, фельдшеры скорой медицинской помощи."На государственном и региональном уровнях поддержка медиков стала одним из главных приоритетов. Очень важно, чтобы медучреждения были обеспечены всем необходимым для лечения пациентов любого уровня сложности. Я говорю про оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты. И, безусловно, решение о стимулирующих выплатах, которое принято президентом нашей страны, это тоже немаловажная составляющая. Мы и в дальнейшем будем относиться к вам с должным вниманием и уважением", – сказал губернатор.По словам Любимова, впереди предстоит еще большая совместная работа. Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, расслабляться пока нельзя. Большие надежды возлагаются на вакцинацию, которая будет способствовать формированию коллективного иммунитета."Я сам уже прошел оба прививочных этапа и надеюсь, что следуя моему личному примеру, примеру других, многие жители Рязанской области проявят желание и привьются. Сегодня это реальный шанс обезопасить себя и своих близких. Снизить нагрузку на врачей. Вернуться к нормальной, полноценной жизни", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210224/aktivisty-1598833598.html

https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597261043.html

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россия, николай любимов, здоровье - общество, рязанская область, общество