https://ria.ru/20210225/lukashenko-1598882313.html

Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза

Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целесообразно перестроить работу Совбеза страны, в том числе учесть опыт РФ в этой сфере. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:04

2021-02-25T11:04

2021-02-25T11:16

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целесообразно перестроить работу Совбеза страны, в том числе учесть опыт РФ в этой сфере.Как передает в четверг агентство Белта, данное заявление глава государства сделал на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.Он констатировал, что и прежде в Белоруссии опирались на опыт функционирования Советов безопасности в этих странах. "Тем не менее, в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности", - заявил президент.По его словам, Совет безопасности должен собираться регулярно. "На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать", - сказал Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/putin-1598758697.html

https://ria.ru/20210223/tikhanovskaya-1598694336.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, александр лукашенко