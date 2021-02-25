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Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза
Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целесообразно перестроить работу Совбеза страны, в том числе учесть опыт РФ в этой сфере. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:04
2021-02-25T11:16
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целесообразно перестроить работу Совбеза страны, в том числе учесть опыт РФ в этой сфере.Как передает в четверг агентство Белта, данное заявление глава государства сделал на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.Он констатировал, что и прежде в Белоруссии опирались на опыт функционирования Советов безопасности в этих странах. "Тем не менее, в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности", - заявил президент.По его словам, Совет безопасности должен собираться регулярно. "На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать", - сказал Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/putin-1598758697.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко

Лукашенко заявил о необходимости перестроить работу Совбеза

11:04 25.02.2021 (обновлено: 11:16 25.02.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целесообразно перестроить работу Совбеза страны, в том числе учесть опыт РФ в этой сфере.
Как передает в четверг агентство Белта, данное заявление глава государства сделал на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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"Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос - аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", - приводит слова Лукашенко агентство.
Он констатировал, что и прежде в Белоруссии опирались на опыт функционирования Советов безопасности в этих странах. "Тем не менее, в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности", - заявил президент.
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По его словам, Совет безопасности должен собираться регулярно. "На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать", - сказал Лукашенко.
 
РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
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