https://ria.ru/20210225/lubyanka-1598899798.html

Священник о монументе на Лубянке: можно поставить памятник XX веку

Священник о монументе на Лубянке: можно поставить памятник XX веку

Письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу в поддержку установки памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве было... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:32

2021-02-25T12:32

2021-02-25T12:32

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу в поддержку установки памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве было подписано в условиях отсутствия "другой альтернативы", вместо Невского или Феликса Дзержинского можно поставить памятник XX веку по аналогии с новгородским монументом Тысячелетию Руси, заявил руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.Ранее деятели искусства, спортсмены и политики подписали письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в поддержку инициативы поставить памятник князю Александру Невскому на Лубянской площади. Среди подписавших письмо - в том числе протоиерей Рощин."Я руководствовался соображениями, что я против памятника Дзержинскому", - сказал РИА Новости Рощин на просьбу прокомментировать свое нахождение среди подписантов обращения."На Лубянской площади можно было бы поставить памятник вообще XX веку. У одного моего друга была такая хорошая идея: как стоит в Великом Новгороде памятник Тысячелетию России, так же поставить и памятник XX веку, в фигурах которого была бы воплощена эта сложная история нашей страны... Это было бы здорово, по-настоящему, ну и как-то справедливо. Но таких вариантов нам никто не предлагает. Поэтому приходится из двух вариантов выбирать тот, который просто ближе, вот и все", - пояснил Рощин.Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей. В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов останется два - памятник Дзержинскому или Александру Невскому. Вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается. Ранее предлагались также фигуры Юрия Андропова и Ивана III в качестве тех, кому можно было бы поставить памятник на Лубянке.В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала великого князя.

https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598877975.html

https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html

https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

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россия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь