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В МЭР рассказали, как компании выполняют условия льготного кредитования
В МЭР рассказали, как компании выполняют условия льготного кредитования
Порядка 98% российских предпринимателей, взявших льготные кредиты под 2%, сохранили рабочие места и могут рассчитывать на списание задолженности, сообщила... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:56
2021-02-25T11:56
распространение коронавируса
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 98% российских предпринимателей, взявших льготные кредиты под 2%, сохранили рабочие места и могут рассчитывать на списание задолженности, сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.Власти РФ запустили с 1 июня программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности списывается половина кредита и процентов по нему.Согласно результатам опроса аппарата бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова (есть у РИА Новости), из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в форме прямых дотаций (федеральных или региональных), кредита под 2% или регионального кредита, 59,7% смогли сохранить численность персонала в 2020 году. Еще 9,6% опрошенных неправильно поняли условия получения поддержки, а у 30,7% предпринимателей так и не восстановились обороты бизнеса, в связи с этим им не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала. Опрос был проведен 9 февраля, в нем приняли участие 5,3 тысячи компаний из 85 субъектов РФ."Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заёмщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита", - сказала Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства."При этом мы видим, что не весь бизнес смог восстановится после последствий ковидных ограничений, именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ2.0, направлена на поддержание рабочих мест", - добавила замглавы Минэкономразвития.В целом, по словам Илюшниковой, кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

В МЭР рассказали, как компании выполняют условия льготного кредитования

11:56 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 98% российских предпринимателей, взявших льготные кредиты под 2%, сохранили рабочие места и могут рассчитывать на списание задолженности, сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Власти РФ запустили с 1 июня программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности списывается половина кредита и процентов по нему.
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Согласно результатам опроса аппарата бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова (есть у РИА Новости), из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в форме прямых дотаций (федеральных или региональных), кредита под 2% или регионального кредита, 59,7% смогли сохранить численность персонала в 2020 году. Еще 9,6% опрошенных неправильно поняли условия получения поддержки, а у 30,7% предпринимателей так и не восстановились обороты бизнеса, в связи с этим им не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала. Опрос был проведен 9 февраля, в нем приняли участие 5,3 тысячи компаний из 85 субъектов РФ.
"Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заёмщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита", - сказала Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
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"При этом мы видим, что не весь бизнес смог восстановится после последствий ковидных ограничений, именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ2.0, направлена на поддержание рабочих мест", - добавила замглавы Минэкономразвития.
В целом, по словам Илюшниковой, кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии.
 
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