https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html
Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:35
2021-02-25T09:35
2021-02-25T09:35
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая прокуратура.Спустя некоторое время фигурант позвал в гости знакомого, в ходе распития спиртных напитков показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.Утоняется, что фигурант ранее неоднократно судим.
https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая прокуратура.
"По версии следствия, в декабре 2020 года фигурант находился у своего знакомого... в Уссурийске. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой он (гость) стал наносить различными предметами беспорядочные удары по телу потерпевшего, затем кухонным ножом нанес несколько ударов в грудь хозяина квартиры, от чего наступила его смерть. После совершения преступления злоумышленник спрятал труп на балконе, а сам продолжал на протяжении нескольких дней проживать в квартире потерпевшего", - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время фигурант позвал в гости знакомого, в ходе распития спиртных напитков показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.
"В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
Утоняется, что фигурант ранее неоднократно судим.