https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html

Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире

Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире

Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:35

2021-02-25T09:35

2021-02-25T09:35

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая прокуратура.Спустя некоторое время фигурант позвал в гости знакомого, в ходе распития спиртных напитков показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.Утоняется, что фигурант ранее неоднократно судим.

https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия