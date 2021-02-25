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Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:35
2021-02-25T09:35
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая прокуратура.Спустя некоторое время фигурант позвал в гости знакомого, в ходе распития спиртных напитков показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.Утоняется, что фигурант ранее неоднократно судим.
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происшествия

Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире

09:35 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, чье тело он спрятал на балконе и стал жить в его квартире, сообщает краевая прокуратура.
"По версии следствия, в декабре 2020 года фигурант находился у своего знакомого... в Уссурийске. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой он (гость) стал наносить различными предметами беспорядочные удары по телу потерпевшего, затем кухонным ножом нанес несколько ударов в грудь хозяина квартиры, от чего наступила его смерть. После совершения преступления злоумышленник спрятал труп на балконе, а сам продолжал на протяжении нескольких дней проживать в квартире потерпевшего", - говорится в сообщении.
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Спустя некоторое время фигурант позвал в гости знакомого, в ходе распития спиртных напитков показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Мужчина согласился и в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.
"В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
Утоняется, что фигурант ранее неоднократно судим.
 
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