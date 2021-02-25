https://ria.ru/20210225/kurs-1598930112.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 17 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 17 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,96 копейки - до 89,4995 рубля, курс доллара - на 27,85 копейки, до 73,4747 рубля,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:42

2021-02-25T14:42

2021-02-25T14:42

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,96 копейки - до 89,4995 рубля, курс доллара - на 27,85 копейки, до 73,4747 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 22,95 копейки, составив 80,6859 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика