https://ria.ru/20210225/kuban-1598942671.html

На Кубани поддержали внесение изменений в Устав края

На Кубани поддержали внесение изменений в Устав края

Депутаты Краснодарского края в четверг приняли в первом чтении внесение норм новой редакции Конституции РФ в Устав края, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:35

2021-02-25T15:35

2021-02-25T15:35

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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в четверг приняли в первом чтении внесение норм новой редакции Конституции РФ в Устав края, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, 2020 год прошел "под знаком конституционной реформы, активно вносились изменения в федеральные конституционные и федеральные законы"."Мы принимаем изменения в Устав края. Впереди предстоит большая работа по корректировке порядка 100 законов Краснодарского края в соответствии с новыми нормами Конституции РФ и теми федеральными законами, которые будут приняты в их развитие", – приводятся в сообщении слова главы краевого парламента. Отмечается, что депутаты региона приняли законопроект в первом чтении.Как рассказал в ходе пленарного заседания председатель профильного комитета Андрей Горбань, этим законопроектом ЗСК начинает второй этап конституционной реформы, внося нормы новой редакции Конституции РФ в текст главного закона региона – Устав края."Проект закона предлагается уточнить и дополнить вопросы, находящиеся в совместном ведении РФ и Краснодарского края. В их числе: природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культуры, общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики", - пояснили в ведомстве.Кроме того, будут скоординированы вопросы здравоохранения, в том числе обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, а также - создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, соцзащиты, включая соцобеспечение и защиту семьи, материнства, отцовства и детства.Помимо этого, вносятся изменения в бюджетный процесс. В соответствии с ними по проекту краевого бюджета и годовому отчету об исполнении краевого бюджета могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения, пояснили в ЗСК.

https://ria.ru/20210127/kuban-1594839441.html

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россия, краснодарский край, общество