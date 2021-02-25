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Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу
Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу
Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:02
2021-02-25T17:31
россия
сергей наев
руслан бальбек
одесская область
республика крым
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал слова командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в мощную военную базу и перебрасывает туда военную технику.По словам депутата, в России видят, как Украина испытывает новые ракетные вооружения в Херсонской и Одесской областях и открыто говорит об "атаках на полуостров".Он подчеркнул, что Москва была вынуждена сформировать в Крыму "мощную группировку разнородных сил" в ответ на агрессивную политику Украины.
https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html
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россия
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россия, сергей наев, руслан бальбек, одесская область, республика крым

Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу

17:02 25.02.2021 (обновлено: 17:31 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в мощную военную базу и перебрасывает туда военную технику.
Баннер с надписью Крым - это Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 19:33
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По словам депутата, в России видят, как Украина испытывает новые ракетные вооружения в Херсонской и Одесской областях и открыто говорит об "атаках на полуостров".
"В этом вопросе не может быть полумер, наши войска должны в случае нападения не только отбить его, но и нанести ответные удары по важным управленческим центрам агрессора", — сказал Бальбек.
Он подчеркнул, что Москва была вынуждена сформировать в Крыму "мощную группировку разнородных сил" в ответ на агрессивную политику Украины.
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РоссияСергей НаевРуслан БальбекОдесская областьРеспублика Крым
 
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