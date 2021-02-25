https://ria.ru/20210225/krym-1598965279.html

Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу

Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу

Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:02

2021-02-25T17:02

2021-02-25T17:31

россия

сергей наев

руслан бальбек

одесская область

республика крым

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал слова командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в мощную военную базу и перебрасывает туда военную технику.По словам депутата, в России видят, как Украина испытывает новые ракетные вооружения в Херсонской и Одесской областях и открыто говорит об "атаках на полуостров".Он подчеркнул, что Москва была вынуждена сформировать в Крыму "мощную группировку разнородных сил" в ответ на агрессивную политику Украины.

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

https://ria.ru/20210224/krym-1598799141.html

россия

одесская область

республика крым

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россия, сергей наев, руслан бальбек, одесская область, республика крым