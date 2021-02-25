Бальбек ответил на жалобу Украины о превращении Крыма в военную базу
17:02 25.02.2021 (обновлено: 17:31 25.02.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Защита своих граждан — для России не пустой звук, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в мощную военную базу и перебрасывает туда военную технику.
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По словам депутата, в России видят, как Украина испытывает новые ракетные вооружения в Херсонской и Одесской областях и открыто говорит об "атаках на полуостров".
"В этом вопросе не может быть полумер, наши войска должны в случае нападения не только отбить его, но и нанести ответные удары по важным управленческим центрам агрессора", — сказал Бальбек.
Он подчеркнул, что Москва была вынуждена сформировать в Крыму "мощную группировку разнородных сил" в ответ на агрессивную политику Украины.