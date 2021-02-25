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https://ria.ru/20210225/krym-1598933361.html
В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России
В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России
Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:56
2021-02-25T23:45
россия
жозеп боррель
евросоюз
республика крым
севастополь
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в распространенном в четверг заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.В ЕС подчеркнули, что остаются привержены своей позиции непризнания, в том числе посредством действующих ограничительных мер. "ЕС напоминает о негативных последствиях незаконной аннексии для региональной стабильности. &lt;...&gt; ЕС приветствует дипломатические усилия, нацеленные на восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных международным сообществом границах, и будет рассматривать конкретные украинские идеи", — указывается в документе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
россия
республика крым
севастополь
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россия, жозеп боррель, евросоюз, республика крым, севастополь

В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России

14:56 25.02.2021 (обновлено: 23:45 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в распространенном в четверг заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.

"Европейский союз повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который стоит на страже территориальной целостности, единства и суверенитета всех государств", — говорится в заявлении.

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В ЕС подчеркнули, что остаются привержены своей позиции непризнания, в том числе посредством действующих ограничительных мер. "ЕС напоминает о негативных последствиях незаконной аннексии для региональной стабильности. <...> ЕС приветствует дипломатические усилия, нацеленные на восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных международным сообществом границах, и будет рассматривать конкретные украинские идеи", — указывается в документе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЖозеп БоррельЕвросоюзРеспублика КрымСевастополь
 
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