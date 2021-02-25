https://ria.ru/20210225/krym-1598933361.html

В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России

В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России

Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:56

2021-02-25T14:56

2021-02-25T23:45

россия

жозеп боррель

евросоюз

республика крым

севастополь

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в распространенном в четверг заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.В ЕС подчеркнули, что остаются привержены своей позиции непризнания, в том числе посредством действующих ограничительных мер. "ЕС напоминает о негативных последствиях незаконной аннексии для региональной стабильности. <...> ЕС приветствует дипломатические усилия, нацеленные на восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных международным сообществом границах, и будет рассматривать конкретные украинские идеи", — указывается в документе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, жозеп боррель, евросоюз, республика крым, севастополь