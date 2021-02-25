В Евросоюзе напомнили, что не признают присоединение Крыма к России
14:56 25.02.2021 (обновлено: 23:45 25.02.2021)
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз напоминает, что не признает присоединение Крыма и Севастополя к России и считает это нарушением международного права, говорится в распространенном в четверг заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.
"Европейский союз повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который стоит на страже территориальной целостности, единства и суверенитета всех государств", — говорится в заявлении.
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В ЕС подчеркнули, что остаются привержены своей позиции непризнания, в том числе посредством действующих ограничительных мер. "ЕС напоминает о негативных последствиях незаконной аннексии для региональной стабильности. <...> ЕС приветствует дипломатические усилия, нацеленные на восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных международным сообществом границах, и будет рассматривать конкретные украинские идеи", — указывается в документе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".