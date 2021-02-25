Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210225/krid-1598801704.html
Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"
Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"
Российский музыкант Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием "Голос". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T02:38
2021-02-25T02:38
шоубиз
отношения
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
музыка
новости культуры
егор крид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883221_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_e17835b764cef658abb537bf3f24834c.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием "Голос". В песне музыкант рассказывает о девушке, с которой расстался. Лирический герой тяжело переживает разрыв: постоянно переслушивает аудиосообщения от экс-подруги и находит в доме вещи, связанные с ней. "Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам", — поет Егор.В комментариях слушатели написали, что трек получился "красивым", но при этом "очень грустным". "Это что-то нереальное. Слушаешь и кайфуешь", "Мурашки по коже. Ранило до глубины до души", "Песня очень зацепила: про любовь, но с грустью", — поделились впечатлениями пользователи.
https://ria.ru/20210103/krid-1591900733.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883221_349:0:2805:1842_1920x0_80_0_0_af15ee1c9d1d1badcc15b736a5e527e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отношения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, егор крид

Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"

02:38 25.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием "Голос".
"Все внутри меня превращается в лед", — написал Егор Крид на своем YouTube-канале.
В песне музыкант рассказывает о девушке, с которой расстался. Лирический герой тяжело переживает разрыв: постоянно переслушивает аудиосообщения от экс-подруги и находит в доме вещи, связанные с ней. "Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам", — поет Егор.
В комментариях слушатели написали, что трек получился "красивым", но при этом "очень грустным". "Это что-то нереальное. Слушаешь и кайфуешь", "Мурашки по коже. Ранило до глубины до души", "Песня очень зацепила: про любовь, но с грустью", — поделились впечатлениями пользователи.
Видеоблогер Валя Карнавал/ Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 21:20Шоубиз
Популярная тиктокерша подтвердила роман с Егором Кридом
 
ШоубизотношенияШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМузыкаНовости культурыЕгор Крид
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния