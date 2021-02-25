https://ria.ru/20210225/krid-1598801704.html

Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"

Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"

Российский музыкант Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием "Голос". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T02:38

2021-02-25T02:38

2021-02-25T02:38

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил на всех цифровых площадках новый трек о любви под названием "Голос". В песне музыкант рассказывает о девушке, с которой расстался. Лирический герой тяжело переживает разрыв: постоянно переслушивает аудиосообщения от экс-подруги и находит в доме вещи, связанные с ней. "Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам", — поет Егор.В комментариях слушатели написали, что трек получился "красивым", но при этом "очень грустным". "Это что-то нереальное. Слушаешь и кайфуешь", "Мурашки по коже. Ранило до глубины до души", "Песня очень зацепила: про любовь, но с грустью", — поделились впечатлениями пользователи.

https://ria.ru/20210103/krid-1591900733.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, егор крид