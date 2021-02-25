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Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"
Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой.
2021-02-25T11:07
2021-02-25T11:07
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Задать вопросУчастники:- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Наталья МАНТУРОВА; - пластический хирург, член ОПРЭХ, ISAPS Владислава ГЛАДЫШЕВА;- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Олеся СТАРЦЕВА; - профессор Сеченовского университета и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии Ольга ОРЛОВА; - заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна СТЕНЬКО; - бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии Наталья БОРДАН; - офтальмохирург, лазерный хирург Ирина ЕРЕМЕНКО. Модераторы:- ординаторы кафедры пластической хирургии и косметологии РНИМУ им. Пирогова Александр ЭТИБАРЯН и Владислав ПОПОВ.Ежегодное заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой с участием ведущих практикующих врачей, руководителей компаний, работающих в сфере здоровья и красоты, деятелей науки и искусства пройдет в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.Почему некоторые женщины выглядят моложе? Что такое офтальмология в эстетике, искусстве и жизни? Почему так важны эстетические аспекты в хирургии лишнего веса?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"

11:07 25.02.2021
 
Читать ria.ru в
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой.
Задать вопрос

Участники:
- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Наталья МАНТУРОВА;
- пластический хирург, член ОПРЭХ, ISAPS Владислава ГЛАДЫШЕВА;
- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Олеся СТАРЦЕВА;
- профессор Сеченовского университета и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии Ольга ОРЛОВА;
- заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна СТЕНЬКО;
- бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии Наталья БОРДАН;
- офтальмохирург, лазерный хирург Ирина ЕРЕМЕНКО.

Модераторы:
- ординаторы кафедры пластической хирургии и косметологии РНИМУ им. Пирогова Александр ЭТИБАРЯН и Владислав ПОПОВ.

Ежегодное заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой с участием ведущих практикующих врачей, руководителей компаний, работающих в сфере здоровья и красоты, деятелей науки и искусства пройдет в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.
Почему некоторые женщины выглядят моложе? Что такое офтальмология в эстетике, искусстве и жизни? Почему так важны эстетические аспекты в хирургии лишнего веса?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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