https://ria.ru/20210225/krasota-v-zhenskikh-rukakh-1598883196.html

Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"

Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"

3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой.

2021-02-25T11:07

2021-02-25T11:07

2021-02-25T11:07

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1598883196.jpg?1614240469

Задать вопросУчастники:- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Наталья МАНТУРОВА; - пластический хирург, член ОПРЭХ, ISAPS Владислава ГЛАДЫШЕВА;- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Олеся СТАРЦЕВА; - профессор Сеченовского университета и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии Ольга ОРЛОВА; - заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна СТЕНЬКО; - бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии Наталья БОРДАН; - офтальмохирург, лазерный хирург Ирина ЕРЕМЕНКО. Модераторы:- ординаторы кафедры пластической хирургии и косметологии РНИМУ им. Пирогова Александр ЭТИБАРЯН и Владислав ПОПОВ.Ежегодное заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой с участием ведущих практикующих врачей, руководителей компаний, работающих в сфере здоровья и красоты, деятелей науки и искусства пройдет в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.Почему некоторые женщины выглядят моложе? Что такое офтальмология в эстетике, искусстве и жизни? Почему так важны эстетические аспекты в хирургии лишнего веса?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы