Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой.
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Участники:
- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Наталья МАНТУРОВА;
- пластический хирург, член ОПРЭХ, ISAPS Владислава ГЛАДЫШЕВА;
- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Олеся СТАРЦЕВА;
- профессор Сеченовского университета и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии Ольга ОРЛОВА;
- заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна СТЕНЬКО;
- бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии Наталья БОРДАН;
- офтальмохирург, лазерный хирург Ирина ЕРЕМЕНКО.
Модераторы:
- ординаторы кафедры пластической хирургии и косметологии РНИМУ им. Пирогова Александр ЭТИБАРЯН и Владислав ПОПОВ.
Ежегодное заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой с участием ведущих практикующих врачей, руководителей компаний, работающих в сфере здоровья и красоты, деятелей науки и искусства пройдет в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.
Почему некоторые женщины выглядят моложе? Что такое офтальмология в эстетике, искусстве и жизни? Почему так важны эстетические аспекты в хирургии лишнего веса?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Наталья МАНТУРОВА;
- пластический хирург, член ОПРЭХ, ISAPS Владислава ГЛАДЫШЕВА;
- профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Олеся СТАРЦЕВА;
- профессор Сеченовского университета и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии Ольга ОРЛОВА;
- заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна СТЕНЬКО;
- бариатрический хирург Института пластической хирургии и косметологии Наталья БОРДАН;
- офтальмохирург, лазерный хирург Ирина ЕРЕМЕНКО.
Модераторы:
- ординаторы кафедры пластической хирургии и косметологии РНИМУ им. Пирогова Александр ЭТИБАРЯН и Владислав ПОПОВ.
Ежегодное заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой с участием ведущих практикующих врачей, руководителей компаний, работающих в сфере здоровья и красоты, деятелей науки и искусства пройдет в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта.
Почему некоторые женщины выглядят моложе? Что такое офтальмология в эстетике, искусстве и жизни? Почему так важны эстетические аспекты в хирургии лишнего веса?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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