https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598895915.html

В Москве за сутки госпитализировали 734 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 734 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 734 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:18

2021-02-25T12:18

2021-02-25T12:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 734 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также отмечается, что в столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210225/ogranicheniya-1598878280.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва