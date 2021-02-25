https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598895915.html
В Москве за сутки госпитализировали 734 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 734 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 734 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:18
2021-02-25T12:18
2021-02-25T12:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 734 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также отмечается, что в столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210225/ogranicheniya-1598878280.html
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коронавирус в россии, москва