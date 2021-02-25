https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598882917.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:06

2021-02-25T11:06

2021-02-25T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика алтай

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,01%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область - 0,05%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597310158.html

россия

республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика алтай