https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598882917.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:06
2021-02-25T11:06
2021-02-25T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,01%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область - 0,05%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597310158.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика алтай