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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598869029.html
В России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус
В России за год провели более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:31
2021-02-25T10:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России за год провели более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.Только за последние сутки специалисты сделали 162 тысячи исследований.Всего в стране с марта выявили более 4,2 миллиона случаев заражения, большинство выздоровели, 84,4 тысячи человек спасти не удалось. Сейчас под наблюдением врачей находятся 579 962 пациентов.
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус

09:31 25.02.2021 (обновлено: 10:36 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России за год провели более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Только за последние сутки специалисты сделали 162 тысячи исследований.
Всего в стране с марта выявили более 4,2 миллиона случаев заражения, большинство выздоровели, 84,4 тысячи человек спасти не удалось.
Сейчас под наблюдением врачей находятся 579 962 пациентов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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