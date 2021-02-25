https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598869029.html
В России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус
В России за год провели более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:31
2021-02-25T09:31
2021-02-25T10:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России за год провели более 110 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.Только за последние сутки специалисты сделали 162 тысячи исследований.Всего в стране с марта выявили более 4,2 миллиона случаев заражения, большинство выздоровели, 84,4 тысячи человек спасти не удалось. Сейчас под наблюдением врачей находятся 579 962 пациентов.
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598860652.html
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество