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Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19

Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19

Российский посол Дмитрий Феоктистов посетил центр вакцинации препаратом "Спутник V" в городе Хосе-Клементе-Пас (провинция Буэнос-Айрес). РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:52

2021-02-25T01:52

2021-02-25T01:52

вакцина "спутник v"

россия

дмитрий феоктистов

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев – РИА Новости. Российский посол Дмитрий Феоктистов посетил центр вакцинации препаратом "Спутник V" в городе Хосе-Клементе-Пас (провинция Буэнос-Айрес).Пункт располагается в онкологической больнице города, ежедневно там вакцинируются около 100 человек.Российская вакцина начала поступать в Аргентину в декабре прошлого года."Для России приоритет - это вакцинация собственного населения. Но в эту сложную трудную минуту мы не могли оставить в беде дружественный нам и близкий аргентинский народ, пришли ему на помощь. Мы будем помогать друг другу всегда", - добавил он.По мнению Феоктистова, взаимодействие России и Аргентины в сфере борьбы с коронавирусом будет иметь проекцию и на все другие области двусторонних отношений. "Мы верим, что сотрудничество по вакцине позволит нам укрепить взаимодействие и в политике, безопасности, социально-экономических вопросах, торговле, культуре, медицине", - отметил посол.

россия

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, дмитрий феоктистов, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире