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Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Российский посол Дмитрий Феоктистов посетил центр вакцинации препаратом "Спутник V" в городе Хосе-Клементе-Пас (провинция Буэнос-Айрес). РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:52
2021-02-25T01:52
2021-02-25T01:52
вакцина "спутник v"
россия
дмитрий феоктистов
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев – РИА Новости. Российский посол Дмитрий Феоктистов посетил центр вакцинации препаратом "Спутник V" в городе Хосе-Клементе-Пас (провинция Буэнос-Айрес).Пункт располагается в онкологической больнице города, ежедневно там вакцинируются около 100 человек.Российская вакцина начала поступать в Аргентину в декабре прошлого года."Для России приоритет - это вакцинация собственного населения. Но в эту сложную трудную минуту мы не могли оставить в беде дружественный нам и близкий аргентинский народ, пришли ему на помощь. Мы будем помогать друг другу всегда", - добавил он.По мнению Феоктистова, взаимодействие России и Аргентины в сфере борьбы с коронавирусом будет иметь проекцию и на все другие области двусторонних отношений. "Мы верим, что сотрудничество по вакцине позволит нам укрепить взаимодействие и в политике, безопасности, социально-экономических вопросах, торговле, культуре, медицине", - отметил посол.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", россия, дмитрий феоктистов, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев – РИА Новости.
Российский посол Дмитрий Феоктистов
посетил центр вакцинации препаратом "Спутник V
" в городе Хосе-Клементе-Пас (провинция Буэнос-Айрес
).
Пункт располагается в онкологической больнице города, ежедневно там вакцинируются около 100 человек.
Российская вакцина начала поступать в Аргентину
в декабре прошлого года.
"Кто-то изначально критиковал Аргентину, что она слишком поспешила договориться с Россией. В международных СМИ была развернута целая кампания по дискредитации "Спутника V". Эта кампания, к сожалению, затронула и Аргентину. Но после завершения клинических испытаний и публикаций, в том числе в Lancet, нет никаких сомнений, что российский препарат - один из лучших в мире, он безопасен и эффективен", - сказал посол, обращаясь к медикам больницы.
"Для России
приоритет - это вакцинация собственного населения. Но в эту сложную трудную минуту мы не могли оставить в беде дружественный нам и близкий аргентинский народ, пришли ему на помощь. Мы будем помогать друг другу всегда", - добавил он.
По мнению Феоктистова, взаимодействие России и Аргентины в сфере борьбы с коронавирусом будет иметь проекцию и на все другие области двусторонних отношений. "Мы верим, что сотрудничество по вакцине позволит нам укрепить взаимодействие и в политике, безопасности, социально-экономических вопросах, торговле, культуре, медицине", - отметил посол.