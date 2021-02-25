https://ria.ru/20210225/konferentsiya-1598952805.html
Конференция по гибким методам управления пройдет в конце марта
Конференция по гибким методам управления пройдет в конце марта
25-26 марта состоится конференция по гибким методам управления — AgileDays 2021! РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:28
2021-02-25T16:28
2021-02-25T16:28
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 фев – Компания "ScrumTrek". 25-26 марта состоится конференция по гибким методам управления — AgileDays 2021! В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате.AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников из разных городов и стран. Участники перенимают практики коллег из других отраслей и сфер деятельности и заземляют это на собственный опыт.На конференции обсуждаются секреты применения гибких подходов в ИТ, банках, производстве и других сферах! Эксперты-практики делятся эксклюзивными кейсами, взглядами и ошибками, с которыми они сталкиваются.Тематики 2021 года: 0. Новые тренды в управлении1. Agile и Scrum: кейсы и нюансы применения2. Agile и Business Agility в крупных организациях3. Продуктовый менеджмент4. Менеджмент инноваций5. Компании будущего: на пути к самоуправлению6. Kanban — эволюционный подход к гибкости7. Развитие Agile-команд8. Agile People9. Гибридные подходыКонференция будет полезна менеджерам проектов и руководителям компаний, скрам-мастерам и владельцам продуктов, разработчикам и аналитикам, а также всем агентам изменений.Узнать подробнее и зарегистрироватьсяПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 25 фев – Компания "ScrumTrek".
25-26 марта состоится конференция по гибким методам управления — AgileDays 2021
!
В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате.
AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников из разных городов и стран. Участники перенимают практики коллег из других отраслей и сфер деятельности и заземляют это на собственный опыт.
На конференции обсуждаются секреты применения гибких подходов в ИТ, банках, производстве и других сферах! Эксперты-практики делятся эксклюзивными кейсами, взглядами и ошибками, с которыми они сталкиваются.
0. Новые тренды в управлении
1. Agile и Scrum: кейсы и нюансы применения
2. Agile и Business Agility в крупных организациях
3. Продуктовый менеджмент
5. Компании будущего: на пути к самоуправлению
6. Kanban — эволюционный подход к гибкости
Конференция будет полезна менеджерам проектов и руководителям компаний, скрам-мастерам и владельцам продуктов, разработчикам и аналитикам, а также всем агентам изменений.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.