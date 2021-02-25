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Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву
Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву
Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:54
2021-02-25T11:54
2021-02-25T11:54
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, когда приехали покорять Москву. В эфире певицы вспомнили, что в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин был так уверен в успехе группы, которую создал из молодых и никому не известных девушек из Саратова, что ради столицы даже продал свою машину. На вопрос ведущего о том, где они жили, когда приехал в Москву, Татьяна Иванова с иронией ответила: "Где мы только не жили". Сначала Шишинин оплатил гостиницу с видом на Кремль. Исполнительницы думали, что "так будет всегда", но дела шли только хуже. Позже в Москве они встретили известного музыкального продюсера Александра Иратова. Увидев Шишинина и его команду, он посоветовал начинающему шоумену взять билеты и уехать в родной Саратов. Но тот отказался. В результате, несмотря на сложности, которые пережили тогда продюсер и участницы группы "Комбинация", им удалось стать одним из самых популярных и востребованных на российской эстраде коллективов 90-х годов. А хитам "American Boy", "Два кусочека колбаски", "Бухгалтер" и многим другим подпевают до сих пор.
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знаменитости, звезды, борис корчевников, саратов, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, алена апина
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали
о трудностях, с которыми столкнулись, когда приехали покорять Москву.
В эфире певицы вспомнили, что в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин был так уверен в успехе группы, которую создал из молодых и никому не известных девушек из Саратова, что ради столицы даже продал свою машину.
"Он тогда всем сказал: "Сейчас я из девок сделаю шоколад", — рассказала Алена Апина. — Поэтому как мы могли отказаться. Он заразил нас этой дичью, и мы поехали".
На вопрос ведущего о том, где они жили, когда приехал в Москву, Татьяна Иванова с иронией ответила: "Где мы только не жили". Сначала Шишинин оплатил гостиницу с видом на Кремль. Исполнительницы думали, что "так будет всегда", но дела шли только хуже.
"Деньги от машины заканчивались, и номера стали падать по уровню комфорта. А потом было и такое, что приходилось на вокзале ночевать", — поделилась воспоминаниями Алена Апина, дополнив, что это было пару раз.
Позже в Москве они встретили известного музыкального продюсера Александра Иратова. Увидев Шишинина и его команду, он посоветовал начинающему шоумену взять билеты и уехать в родной Саратов. Но тот отказался.
В результате, несмотря на сложности, которые пережили тогда продюсер и участницы группы "Комбинация", им удалось стать одним из самых популярных и востребованных на российской эстраде коллективов 90-х годов. А хитам "American Boy", "Два кусочека колбаски", "Бухгалтер" и многим другим подпевают до сих пор.