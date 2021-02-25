Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210225/kombinatsiya-1598880444.html
Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву
Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву
Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:54
2021-02-25T11:54
знаменитости
звезды
борис корчевников
саратов
шоубиз
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
алена апина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591187467_0:10:400:235_1920x0_80_0_0_2ddb1bb15a4c62466af928eac310e83a.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, когда приехали покорять Москву. В эфире певицы вспомнили, что в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин был так уверен в успехе группы, которую создал из молодых и никому не известных девушек из Саратова, что ради столицы даже продал свою машину. На вопрос ведущего о том, где они жили, когда приехал в Москву, Татьяна Иванова с иронией ответила: "Где мы только не жили". Сначала Шишинин оплатил гостиницу с видом на Кремль. Исполнительницы думали, что "так будет всегда", но дела шли только хуже. Позже в Москве они встретили известного музыкального продюсера Александра Иратова. Увидев Шишинина и его команду, он посоветовал начинающему шоумену взять билеты и уехать в родной Саратов. Но тот отказался. В результате, несмотря на сложности, которые пережили тогда продюсер и участницы группы "Комбинация", им удалось стать одним из самых популярных и востребованных на российской эстраде коллективов 90-х годов. А хитам "American Boy", "Два кусочека колбаски", "Бухгалтер" и многим другим подпевают до сих пор.
https://ria.ru/20210104/kostyko-1591184299.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591187467_0:0:401:300_1920x0_80_0_0_756de8f69631a633a639bb18faa63c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, борис корчевников, саратов, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, алена апина

Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву

11:54 25.02.2021
 
© Фото : официальный сайт группы "Комбинация"Группа "Комбинация"
Группа Комбинация - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : официальный сайт группы "Комбинация"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, когда приехали покорять Москву.
В эфире певицы вспомнили, что в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин был так уверен в успехе группы, которую создал из молодых и никому не известных девушек из Саратова, что ради столицы даже продал свою машину.

"Он тогда всем сказал: "Сейчас я из девок сделаю шоколад", — рассказала Алена Апина. — Поэтому как мы могли отказаться. Он заразил нас этой дичью, и мы поехали".

На вопрос ведущего о том, где они жили, когда приехал в Москву, Татьяна Иванова с иронией ответила: "Где мы только не жили". Сначала Шишинин оплатил гостиницу с видом на Кремль. Исполнительницы думали, что "так будет всегда", но дела шли только хуже.

"Деньги от машины заканчивались, и номера стали падать по уровню комфорта. А потом было и такое, что приходилось на вокзале ночевать", — поделилась воспоминаниями Алена Апина, дополнив, что это было пару раз.

Позже в Москве они встретили известного музыкального продюсера Александра Иратова. Увидев Шишинина и его команду, он посоветовал начинающему шоумену взять билеты и уехать в родной Саратов. Но тот отказался.
В результате, несмотря на сложности, которые пережили тогда продюсер и участницы группы "Комбинация", им удалось стать одним из самых популярных и востребованных на российской эстраде коллективов 90-х годов. А хитам "American Boy", "Два кусочека колбаски", "Бухгалтер" и многим другим подпевают до сих пор.
Скриншот телепередачи Привет, Андрей! Песня года: главные хиты девяностых! - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 15:36Шоубиз
Со сцены — в библиотеку: что стало с забытой участницей "Комбинации"
 
ШоубизЗнаменитостизвездыБорис КорчевниковСаратовМузыкаНовости культурыШоу-бизнесАлена Апина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния