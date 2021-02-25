https://ria.ru/20210225/kombinatsiya-1598880444.html

Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву

Солистки "Комбинации" рассказали, что пережили, когда покоряли Москву

Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:54

2021-02-25T11:54

2021-02-25T11:54

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, когда приехали покорять Москву. В эфире певицы вспомнили, что в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин был так уверен в успехе группы, которую создал из молодых и никому не известных девушек из Саратова, что ради столицы даже продал свою машину. На вопрос ведущего о том, где они жили, когда приехал в Москву, Татьяна Иванова с иронией ответила: "Где мы только не жили". Сначала Шишинин оплатил гостиницу с видом на Кремль. Исполнительницы думали, что "так будет всегда", но дела шли только хуже. Позже в Москве они встретили известного музыкального продюсера Александра Иратова. Увидев Шишинина и его команду, он посоветовал начинающему шоумену взять билеты и уехать в родной Саратов. Но тот отказался. В результате, несмотря на сложности, которые пережили тогда продюсер и участницы группы "Комбинация", им удалось стать одним из самых популярных и востребованных на российской эстраде коллективов 90-х годов. А хитам "American Boy", "Два кусочека колбаски", "Бухгалтер" и многим другим подпевают до сих пор.

https://ria.ru/20210104/kostyko-1591184299.html

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знаменитости, звезды, борис корчевников, саратов, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, алена апина