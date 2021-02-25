ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина

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25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия.