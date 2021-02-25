https://ria.ru/20210225/khkh-sezd-kpss-65-let-dokladu-khruscheva-o-kulte-lichnosti-stalina-1598904645.html
ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина
ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина
25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия.
2021-02-25T12:48
2021-02-25T12:48
2021-02-25T12:48
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ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина
25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия.
2021-02-25T12:48
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PT3M05S
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видео, никита хрущев, ссср, цк кпсс
ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина
25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия.
2021-02-25T12:48
true
PT3M05S
ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина
25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия.