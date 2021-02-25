https://ria.ru/20210225/khachaturov-1598935908.html

Экс-генсек ОДКБ Хачатуров присоединился к протестующим в Армении

Экс-генсек ОДКБ Хачатуров присоединился к протестующим в Армении

Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров присоединился к участникам акции протеста в Ереване, требующим отставки премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:05

2021-02-25T15:05

2021-02-25T15:05

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

юрий хачатуров

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров присоединился к участникам акции протеста в Ереване, требующим отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Хачатуров пришел на площадь Свободы, где проходит акция, и присоединился к лидерам оппозиции.В разные годы Хачатуров занимал должности начальника генштаба ВС Армении, заместителя министра обороны страны.

армения

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Истребитель над Ереваном Истребитель над Ереваном Протестующие встретили самолеты аплодисментами. По данным @SputnikArmenia, в Минобороны Армении проводят тренировочные полеты. 2021-02-25T15:05 true PT1M09S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, юрий хачатуров, армения, в мире