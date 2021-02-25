Эксперты обсудили ESG факторы в развитии инвестпривлекательности компаний
17:37 25.02.2021 (обновлено: 17:38 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - ООО "Балтик Бизнес Медиа". Деловое издание "Ведомости" провело 18 февраля 2021 года онлайн-конференцию "Устойчивое развитие и ESG-индексы". В рамках сессии "ESG факторы в развитии инвестиционной привлекательности компаний и регионов" эксперты обсудили формирование экосистемы устойчивого развития в России, с практической точки зрения подошли к ESG повестке и актуальным вызовам времени, отметили активное вовлечение государства в развитии принципов ответственного финансирования.
Сессию открыла Светлана Герасимова, партнёр Проектного офиса "Стратегии и практики устойчивого развития", руководитель Школы КСО и устойчивого развития, МИРБИС, РЭУ им. Плеханова. Модератор предложила участникам обозначить основные тенденции и тренды 2021 года, оценить влияние коронакризиса на формирование повестки устойчивого развития.
Татьяна Завьялова, старший Вице-Президент по ESG "Сбербанка", отметила, что ESG повестка заняла определенное место в государстве, бизнесе и в финансовой сфере. Основной драйвер повышения значимости ESG подхода в настоящее время – необходимость адаптации к изменениям климата, с учетом которой более половины государств планеты уже приняли для себя цели по углеродной нейтральности. Татьяна также отметила ряд изменений, которые происходят в инвестиционной и регуляторной среде – наличие ESG политик у компаний становится жестким требованием как регуляторов, так и крупнейших инвесторов, а в предоставлении нефинансовой отчетности наблюдается смещение от добровольных к обязательным ESG стандартам.
– В целом за январь-ноябрь 2020 года в мире было проинвестировано 288 млрд. долл. в активы с совершенно четко сформулированными ESG параметрами. И это почти 100% рост в сравнении с 2019 годом. Это начало длинного и быстро разворачивающегося перехода к новой экономической модели.
Заместитель председателя совета директоров, независимый директор АФК "Система" Анна Белова остановилась на внутренних и внешних драйверах ESG-трансформации, отметив среди ключевых – изменение управленческой и корпоративной культуры, а также международное углеродное регулирование, которое кардинально меняет рыночную конкурентную среду:
– 2020 год стал прорывным с точки зрения количества "gamechangers", экономических агентов, инструментов и даже изменений в психологии социума, гдепринципы ESG стали восприниматься не только как обязательное требование, а как образ жизни. Сейчас это не столько вопрос крупных институциональных инвесторов, сколько общей заботы нашего социума о будущих поколениях.
Анна Белова также отметила, что на Московской Бирже за 2020 год количество розничных инвесторов выросло вдвое и они также инвестируют в будущее, что еще раз говорит о переходе культурыответственного инвестирования на новый уровень и важности доступности образования в этой сфере.
– На мой взгляд, ключевым трендом 2020 года стал очень крутой – и правильный – поворот от методологии к практике. Возможно, во многом в формировании ESG повестки пандемия 2020 сделала нас ближе к потребностям регионов, стала дополнительным катализатором их развития. И, если мы посмотрим на российский крупный бизнес сегодня, то внимание сейчас смещено с федерального центра именно на региональную повестку, – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью, En+ Group.
Елена Феоктистова обратила внимание на то, как активно государство за последние полгода включилось в повестку устойчивого развития: созданы экспертные советы при Минэкономразвития и Министерстве промышленности и торговли РФ. Елена также отметила развитие ответственного инвестирования и создание первых в России инвестиционных фондов.
– Это совершенно другая повестка внутри страны. Очень важно, что зазвучали эти площадки взаимодействия, – заверяет эксперт.
Управляющий директор "RAEX-Europe" Светлана Гришанкова, обратила внимание на увеличение количества нефинансовой отчетности и ее качества у тех компаний, которые уже ее предоставляли. Данный тренд, несомненно, влияет и на выбор российских инвесторов, обэтом рассказал Юрий Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности им. Прайсвотерхаус Куперс ВШМ СПбГУ:
– Сейчас мы видим, что инвесторы выбирают ответственные компании и это особенно важно сейчас, когда повестка ЦУР является системообразующей для выживания цивилизации в ее современном состоянии и когда решается глобальная проблема смены модели корпоративной устойчивости, когда компании вынуждены глубже погружаться в решение социальных и экологических пробоем, – отмечает Юрий Благов.
Антонина Левашенко, руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, отмечает тренд на критическое отношение к ESG рейтингам в странах ОЭСР. Практика показала, что компании с высоким ESG-рейтингом зачастую оставляют тяжелый углеводородный след, что ставит под сомнение справедливость данных метрик и оценок.
Как отмечает Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами компании "Полюс", бизнесу действительно сложно разобраться во всем разнообразии существующих рейтингов – каждый ESG рейтинг имеет свой подход к оценке, запрашиваются различные данные. Кроме того, очень разнится методология, а иногда она и вовсе не раскрыта, об этом рассказал Рольф Швери, исполнительный директор "SchweryCade AG". Эксперт отметил, что на сегодняшний день качество ESG оценки значительно ниже по сравнению с финансовыми данными.
В завершение дискуссии руководитель практики корпоративного управления и устойчивого развития "PwC" Елена Дубовицкая определила ESG как дорогу между сегодняшним миром и миром будущим, а понимание необходимости изменений – как фактор успеха и на корпоративном уровне, и на персональном уровне.
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