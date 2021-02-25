https://ria.ru/20210225/investory-1598969067.html

В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов

В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов

Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:20

2021-02-25T17:20

2021-02-25T17:20

россия

николай журавлев

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.В эфире телеканала "Вместе РФ" Журавлев пояснил, что тема защиты прав неквалифицированных инвесторов обсуждалась накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке."Также обсуждались вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь", - сказал Журавлев."Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама. Нужно подумать, как оградить от финансовых потерь (граждан - ред.) и на внешних рынках", - сказал он.Кроме того, по словам Журавлева, на встрече с главой кабмина обсуждалась реформа института банкротства. Правительство уже разработало соответствующий законопроект о банкротстве, в котором много новелл. "Это изменение принципа смены арбитражного управляющего, уточнение процедуры банкротства", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210222/investory-1598610324.html

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россия, николай журавлев, михаил мишустин, госдума рф, экономика