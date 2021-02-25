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В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов
В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов
Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:20
2021-02-25T17:20
россия
николай журавлев
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.В эфире телеканала "Вместе РФ" Журавлев пояснил, что тема защиты прав неквалифицированных инвесторов обсуждалась накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке."Также обсуждались вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь", - сказал Журавлев."Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама. Нужно подумать, как оградить от финансовых потерь (граждан - ред.) и на внешних рынках", - сказал он.Кроме того, по словам Журавлева, на встрече с главой кабмина обсуждалась реформа института банкротства. Правительство уже разработало соответствующий законопроект о банкротстве, в котором много новелл. "Это изменение принципа смены арбитражного управляющего, уточнение процедуры банкротства", - сказал сенатор.
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россия, николай журавлев, михаил мишустин, госдума рф, экономика

В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов

17:20 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
В эфире телеканала "Вместе РФ" Журавлев пояснил, что тема защиты прав неквалифицированных инвесторов обсуждалась накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке.
"Также обсуждались вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь", - сказал Журавлев.
"Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама. Нужно подумать, как оградить от финансовых потерь (граждан - ред.) и на внешних рынках", - сказал он.
Кроме того, по словам Журавлева, на встрече с главой кабмина обсуждалась реформа института банкротства. Правительство уже разработало соответствующий законопроект о банкротстве, в котором много новелл. "Это изменение принципа смены арбитражного управляющего, уточнение процедуры банкротства", - сказал сенатор.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 21:26
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РоссияНиколай ЖуравлевМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
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