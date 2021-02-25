https://ria.ru/20210225/innovatsii-1598991174.html

"Композитную долину" планируют открыть в Тульской области в 2023 году

"Композитную долину" планируют открыть в Тульской области в 2023 году

Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в Тульской области, начнет работу в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:03

2021-02-25T19:03

2021-02-25T19:03

тульская область

алексей дюмин

тульская область

технологии

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ТУЛА, 25 фев — РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в Тульской области, начнет работу в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В правительстве региона напомнили, что постановление о создании в регионе центра "Композитная долина" в январе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что задачи, которые будет решать центр, выходят далеко за пределы Тульской области и являются общенациональными. "Фактически, руководство страны доверило региону сформировать новый федеральный институт управления перспективной отраслью композитных материалов. В разработке проекта непосредственно участвовали МГУ, РХТУ им. Менделеева, "Росатом", институты Академии наук. Для полноценного запуска центра будут объединены усилия ведущих учёных, производителей и предпринимателей", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210217/rasselenie-1597819164.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тульская область, технологии