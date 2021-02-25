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Тульская область
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"Композитную долину" планируют открыть в Тульской области в 2023 году
"Композитную долину" планируют открыть в Тульской области в 2023 году
Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в Тульской области, начнет работу в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:03
2021-02-25T19:03
тульская область
алексей дюмин
тульская область
технологии
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ТУЛА, 25 фев — РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в Тульской области, начнет работу в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В правительстве региона напомнили, что постановление о создании в регионе центра "Композитная долина" в январе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что задачи, которые будет решать центр, выходят далеко за пределы Тульской области и являются общенациональными. "Фактически, руководство страны доверило региону сформировать новый федеральный институт управления перспективной отраслью композитных материалов. В разработке проекта непосредственно участвовали МГУ, РХТУ им. Менделеева, "Росатом", институты Академии наук. Для полноценного запуска центра будут объединены усилия ведущих учёных, производителей и предпринимателей", - сказал губернатор.
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алексей дюмин, тульская область, технологии

"Композитную долину" планируют открыть в Тульской области в 2023 году

19:03 25.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиКомпозитные материалы, которые пойдут на экспорт, начинают производить под Тулой
Композитные материалы, которые пойдут на экспорт, начинают производить под Тулой - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
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ТУЛА, 25 фев — РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", создаваемый в Тульской области, начнет работу в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В правительстве региона напомнили, что постановление о создании в регионе центра "Композитная долина" в январе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Этот проект позволит нам серьезно нарастить научную базу региона. Использовать новые налоговые инструменты для стимулирования инновационных компаний и учёных, сертификации и разработки прототипов уникальной продукции для её дальнейшего производства", – сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании в правительстве региона.
Он отметил, что задачи, которые будет решать центр, выходят далеко за пределы Тульской области и являются общенациональными. "Фактически, руководство страны доверило региону сформировать новый федеральный институт управления перспективной отраслью композитных материалов. В разработке проекта непосредственно участвовали МГУ, РХТУ им. Менделеева, "Росатом", институты Академии наук. Для полноценного запуска центра будут объединены усилия ведущих учёных, производителей и предпринимателей", - сказал губернатор.
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