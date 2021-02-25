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В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
Депутаты всех фракций Госдумы поддержали поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, в вопросах суверенитета, национальной безопасности,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:13
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы поддержали поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, в вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты исторической памяти парламент занимает консолидированную позицию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Так, по словам Яровой, уголовная ответственность будет наступать за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников.Зампред Госдумы отметила, что поправки уже поддержали представители всех парламентских фракций.
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госдума рф, единая россия

В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

09:13 25.02.2021 (обновлено: 09:39 25.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы поддержали поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, в вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты исторической памяти парламент занимает консолидированную позицию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
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"Депутаты всех фракций внесли в Госдуму поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Они предусматривают наказание за подобные действия вплоть до лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".
Так, по словам Яровой, уголовная ответственность будет наступать за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников.
"В качестве наказания за эти действия может быть предусмотрено лишение свободы до пяти лет и штраф до 5 миллионов рублей. По общему правилу минимальный порог ответственности – от двух месяцев лишения свободы и, соответственно, штраф от 5 тысяч рублей – как это сейчас предусмотрено за реабилитацию нацизма", - уточняется в сообщении.
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Зампред Госдумы отметила, что поправки уже поддержали представители всех парламентских фракций.
"В вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты исторической памяти парламент занимает традиционно консолидированную позицию", – заключила Яровая.
 
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