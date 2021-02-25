https://ria.ru/20210225/gosduma-1598867150.html

В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, в вопросах суверенитета, национальной безопасности,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:13

2021-02-25T09:13

2021-02-25T09:39

госдума рф

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты всех фракций Госдумы поддержали поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, в вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты исторической памяти парламент занимает консолидированную позицию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Так, по словам Яровой, уголовная ответственность будет наступать за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников.Зампред Госдумы отметила, что поправки уже поддержали представители всех парламентских фракций.

https://ria.ru/20210224/oskorblenie-1598756613.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

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