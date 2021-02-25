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Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования
Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования
Электронное дистанционное голосование может в обозримом будущем вытеснить традиционное, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:50
2021-02-25T16:50
россия
госдума рф
алексей чеснаков
технологии
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование может в обозримом будущем вытеснить традиционное, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.Он напомнил, что по данным некоторых опросов, уже более половины граждан не исключают для себя голосование в электронном виде."Вопрос в том, чтобы это было очень удобно. Я вообще считаю, что чем раньше голосование будет устроено на мобильном телефоне, тем будет удобнее гражданам. Но, конечно, возникает вопрос защиты информации, тайны голосования, все это необходимо учесть", - подчеркнул Чеснаков.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на выборах в Госдуму в 2021 году электронное дистанционное голосование пройдет в шести регионах, включая Москву.
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россия, госдума рф, алексей чеснаков, технологии, общество

Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования

16:50 25.02.2021
 
© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование может в обозримом будущем вытеснить традиционное, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.

"Мне кажется, что может, но для этого надо приложить усилия, потому что люди по своей природе довольно консервативны, и значительная часть граждан готовы голосовать только традиционным способом, то есть бумажным бюллетенем", - сказал Чеснаков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос, может ли в обозримом будущем электронное голосование вытеснить привычное опускание бюллетеня в урну.

Он напомнил, что по данным некоторых опросов, уже более половины граждан не исключают для себя голосование в электронном виде.
"Вопрос в том, чтобы это было очень удобно. Я вообще считаю, что чем раньше голосование будет устроено на мобильном телефоне, тем будет удобнее гражданам. Но, конечно, возникает вопрос защиты информации, тайны голосования, все это необходимо учесть", - подчеркнул Чеснаков.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на выборах в Госдуму в 2021 году электронное дистанционное голосование пройдет в шести регионах, включая Москву.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля 2020, 00:21
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
 
РоссияГосдума РФАлексей ЧеснаковТехнологииОбщество
 
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