https://ria.ru/20210225/golosovanie-1598961644.html

Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования

Политолог рассказал о перспективах онлайн-голосования

Электронное дистанционное голосование может в обозримом будущем вытеснить традиционное, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:50

2021-02-25T16:50

2021-02-25T16:50

россия

госдума рф

алексей чеснаков

технологии

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование может в обозримом будущем вытеснить традиционное, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.Он напомнил, что по данным некоторых опросов, уже более половины граждан не исключают для себя голосование в электронном виде."Вопрос в том, чтобы это было очень удобно. Я вообще считаю, что чем раньше голосование будет устроено на мобильном телефоне, тем будет удобнее гражданам. Но, конечно, возникает вопрос защиты информации, тайны голосования, все это необходимо учесть", - подчеркнул Чеснаков.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на выборах в Госдуму в 2021 году электронное дистанционное голосование пройдет в шести регионах, включая Москву.

https://ria.ru/20200721/1574621760.html

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россия, госдума рф, алексей чеснаков, технологии, общество