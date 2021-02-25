https://ria.ru/20210225/golod-1598856116.html
В Москве от голода умерла молодая писательница, сообщает СМИ
В Москве от голода умерла молодая писательница, сообщает СМИ
В Москве нашли умершей писательницу Аделину Шелдон, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:18
2021-02-25T01:18
2021-02-25T01:18
аделина шелдон
москва
происшествия
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Российская писательница погибла от голода
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве нашли умершей писательницу Аделину Шелдон, сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, истощенное тело 20-летней девушки обнаружили в квартире. Согласно предварительным данным, писательница не принимала пищу последние несколько дней, но по каким причинам она голодала пока не известно.Утверждается, что Шелдон написала книгу "Венценосные", посвященную французской королевской семье.Кроме того, отмечает телеканал, ранее писательница рассказывала в интервью, что предпочитает "приближенную к историческим нормам" здоровую пищу и не любит запретов и ограничений.
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аделина шелдон, москва, происшествия
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В Москве
нашли умершей писательницу Аделину Шелдон, сообщает РЕН ТВ
.
По данным телеканала, истощенное тело 20-летней девушки обнаружили в квартире. Согласно предварительным данным, писательница не принимала пищу последние несколько дней, но по каким причинам она голодала пока не известно.
Утверждается, что Шелдон написала книгу "Венценосные", посвященную французской королевской семье.
Кроме того, отмечает телеканал, ранее писательница рассказывала в интервью, что предпочитает "приближенную к историческим нормам" здоровую пищу и не любит запретов и ограничений.