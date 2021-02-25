https://ria.ru/20210225/golod-1598856116.html

В Москве от голода умерла молодая писательница, сообщает СМИ

В Москве от голода умерла молодая писательница, сообщает СМИ

В Москве нашли умершей писательницу Аделину Шелдон, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:18

2021-02-25T01:18

2021-02-25T01:18

аделина шелдон

москва

происшествия

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Российская писательница погибла от голода

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве нашли умершей писательницу Аделину Шелдон, сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, истощенное тело 20-летней девушки обнаружили в квартире. Согласно предварительным данным, писательница не принимала пищу последние несколько дней, но по каким причинам она голодала пока не известно.Утверждается, что Шелдон написала книгу "Венценосные", посвященную французской королевской семье.Кроме того, отмечает телеканал, ранее писательница рассказывала в интервью, что предпочитает "приближенную к историческим нормам" здоровую пищу и не любит запретов и ограничений.

https://ria.ru/20210224/prichina-1598765474.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аделина шелдон, москва, происшествия