https://ria.ru/20210225/fotografiya-1598944938.html
Два фотографа из России стали финалистами Sony World Photography Awards
Два фотографа из России стали финалистами Sony World Photography Awards
Два фотографа из России вошли в число финалистов престижного международного конкурса Sony World Photography Awards, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:39
2021-02-25T18:39
2021-02-25T18:49
культура
новости культуры
sony world photography awards
фотография
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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Два фотографа из России вошли в число финалистов престижного международного конкурса Sony World Photography Awards, говорится в переданном в РИА Новости сообщении организаторов."Используя семейные реликвии для создания постановочных визуальных метафор, российский фотограф Саша Бауэр исследует историю своей семьи через призму неспокойной жизни своего деда – от детства в детском доме до службы в армии", - говорится в сообщении.Бауэр – финалистка конкурса в категории "Креатив" - живет в Санкт-Петербурге, в своих работах она использует различные визуальные техники, в том числе, коллаж, инсталляция, фотография, сканография, моделирование объектов."Серия "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева показывает яркие цвета, природное разнообразие и мистическую, неземную красоту вулканического пояса на Камчатке", - сообщают организаторы конкурса.Савинцев – финалист в категории "Пейзаж" - московский фотограф, он сотрудничал с целым рядом российских и зарубежных СМИ, его работы выставляются по всему миру.Конкурс Sony World Photography Awards проводится вот уже четырнадцатый год подряд, обладатель звания "Фотограф года 2021" будет выбран из группы финалистов профессионального конкурса и объявлен 15 апреля 2021 года. Обычно объявление победителя происходит на торжественном банкете с участием финалистов, но пандемия сделала такие мероприятия невозможными, так что 15 апреля на цифровых платформах Всемирной организации фотографии состоится трансляция специальной программы с участием победителей.Всего на четыре конкурса Sony World Photography Awards 2021 года было представлено в общей сложности более 330 000 работ из 220 стран мира, при этом более 145 000 фотографий были заявлены в 10 категориях профессионального конкурса – это наивысший показатель за всю историю состязания. В этом году в профессиональном конкурсе появилась категория "Портфолио", которая дает фотографам возможность представлять отдельные работы из различных серий, демонстрирующие их собственный узнаваемый стиль и техническое мастерство. В 2013 году фотограф РИА Новости Илья Питалев стал победителем конкурса в номинации "Текущие события" - за серию фотографий из Северной Кореи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, sony world photography awards, фотография
ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак.
Два фотографа из России вошли в число финалистов престижного международного конкурса Sony World Photography Awards, говорится
в переданном в РИА Новости сообщении организаторов.
"Используя семейные реликвии для создания постановочных визуальных метафор, российский фотограф Саша Бауэр исследует историю своей семьи через призму неспокойной жизни своего деда – от детства в детском доме до службы в армии", - говорится в сообщении.
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Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
2 из 3
Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
3 из 3
Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
1 из 3
Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
2 из 3
Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
3 из 3
Работа финалиста Sony World Photography Awards Саши Бауэр
Бауэр – финалистка
конкурса в категории "Креатив" - живет в Санкт-Петербурге, в своих работах она использует различные визуальные техники, в том числе, коллаж, инсталляция, фотография, сканография, моделирование объектов.
"Серия "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева показывает яркие цвета, природное разнообразие и мистическую, неземную красоту вулканического пояса на Камчатке", - сообщают организаторы конкурса.
Савинцев – финалист
в категории "Пейзаж" - московский фотограф, он сотрудничал с целым рядом российских и зарубежных СМИ, его работы выставляются по всему миру.
Конкурс Sony World Photography Awards проводится вот уже четырнадцатый год подряд, обладатель звания "Фотограф года 2021" будет выбран из группы финалистов профессионального конкурса и объявлен 15 апреля 2021 года. Обычно объявление победителя происходит на торжественном банкете с участием финалистов, но пандемия сделала такие мероприятия невозможными, так что 15 апреля на цифровых платформах Всемирной организации фотографии состоится трансляция специальной программы с участием победителей.
Всего на четыре конкурса Sony World Photography Awards 2021 года было представлено в общей сложности более 330 000 работ из 220 стран мира, при этом более 145 000 фотографий были заявлены в 10 категориях профессионального конкурса – это наивысший показатель за всю историю состязания. В этом году в профессиональном конкурсе появилась категория "Портфолио", которая дает фотографам возможность представлять отдельные работы из различных серий, демонстрирующие их собственный узнаваемый стиль и техническое мастерство.
В 2013 году фотограф РИА Новости Илья Питалев стал
победителем конкурса в номинации "Текущие события" - за серию фотографий из Северной Кореи.