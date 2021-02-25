https://ria.ru/20210225/fotografiya-1598944938.html

Два фотографа из России стали финалистами Sony World Photography Awards

Два фотографа из России стали финалистами Sony World Photography Awards

Два фотографа из России вошли в число финалистов престижного международного конкурса Sony World Photography Awards, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:39

2021-02-25T18:39

2021-02-25T18:49

культура

новости культуры

sony world photography awards

фотография

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Два фотографа из России вошли в число финалистов престижного международного конкурса Sony World Photography Awards, говорится в переданном в РИА Новости сообщении организаторов."Используя семейные реликвии для создания постановочных визуальных метафор, российский фотограф Саша Бауэр исследует историю своей семьи через призму неспокойной жизни своего деда – от детства в детском доме до службы в армии", - говорится в сообщении.Бауэр – финалистка конкурса в категории "Креатив" - живет в Санкт-Петербурге, в своих работах она использует различные визуальные техники, в том числе, коллаж, инсталляция, фотография, сканография, моделирование объектов."Серия "Вулкан" российского фотографа Федора Савинцева показывает яркие цвета, природное разнообразие и мистическую, неземную красоту вулканического пояса на Камчатке", - сообщают организаторы конкурса.Савинцев – финалист в категории "Пейзаж" - московский фотограф, он сотрудничал с целым рядом российских и зарубежных СМИ, его работы выставляются по всему миру.Конкурс Sony World Photography Awards проводится вот уже четырнадцатый год подряд, обладатель звания "Фотограф года 2021" будет выбран из группы финалистов профессионального конкурса и объявлен 15 апреля 2021 года. Обычно объявление победителя происходит на торжественном банкете с участием финалистов, но пандемия сделала такие мероприятия невозможными, так что 15 апреля на цифровых платформах Всемирной организации фотографии состоится трансляция специальной программы с участием победителей.Всего на четыре конкурса Sony World Photography Awards 2021 года было представлено в общей сложности более 330 000 работ из 220 стран мира, при этом более 145 000 фотографий были заявлены в 10 категориях профессионального конкурса – это наивысший показатель за всю историю состязания. В этом году в профессиональном конкурсе появилась категория "Портфолио", которая дает фотографам возможность представлять отдельные работы из различных серий, демонстрирующие их собственный узнаваемый стиль и техническое мастерство. В 2013 году фотограф РИА Новости Илья Питалев стал победителем конкурса в номинации "Текущие события" - за серию фотографий из Северной Кореи.

https://ria.ru/20130426/934365148.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, sony world photography awards, фотография