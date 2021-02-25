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Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования
Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:38
2021-02-25T12:38
nord stream 2 ag
uniper
северный поток — 2
wintershall
газпром
shell
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта, сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд."Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", - сказал Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.Он при этом не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность Wintershall Dea в его завершении."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока — 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.
https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html
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nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, shell, в мире

Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования

12:38 25.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта, сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.
"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", - сказал Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 21:04
NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина
Он при этом не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность Wintershall Dea в его завершении.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока — 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGUniperСеверный поток — 2WintershallГазпромShellВ мире
 
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