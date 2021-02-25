https://ria.ru/20210225/finansirovanie-1598901377.html

Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования

Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:38

2021-02-25T12:38

2021-02-25T12:38

nord stream 2 ag

uniper

северный поток — 2

wintershall

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта, сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд."Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", - сказал Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.Он при этом не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность Wintershall Dea в его завершении."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока — 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.

https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, shell, в мире