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Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье

Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье

Фандоматы для сортировки отходов планируют установить в Московской области. Местные жители смогут выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:17

2021-02-25T20:17

2021-02-25T20:17

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Фандоматы для сортировки отходов планируют установить в Московской области. Местные жители смогут выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда для окружающей среды и заработать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".Установка фандоматов будет одним из следующих значимых этапов после победы над всеми мусорными свалками, заявил Андрей Воробьев."У нас была очень „веселая“ история с мусором, но ее больше нет. Свалки мы победили. Сейчас люди присылают нам другой запрос — просят сделать так, чтобы использовать вторичку", — заявил он.В фандоматы можно будет опустить вторичное сырье. Пластик в итоге можно превратить в скамейки, а алюминий — в новые банки для напитков.Воробьев вспомнил, как сам сдавал в детстве бутылки и макулатуру. Он назвал эту работу полезным делом.В Подмосковье сейчас строят большие предприятия вторичной переработки ПЭТа. Московская область занимается этим вопросом в тесном взаимодействии с инвесторами."У нас большое предприятие строят по переработке макулатуры и бумаги. Мы огромное количество упаковки выпускаем. Рынок позволяет построить новое предприятие", — сказал губернатор.Сырье для этого в Подмосковье есть.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)