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Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье
Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье
Фандоматы для сортировки отходов планируют установить в Московской области. Местные жители смогут выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:17
2021-02-25T20:17
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.&nbsp;Фандоматы для сортировки отходов планируют установить в Московской области. Местные жители смогут выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда для окружающей среды и заработать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".Установка фандоматов будет одним из следующих значимых этапов после победы над всеми мусорными свалками, заявил Андрей Воробьев."У нас была очень „веселая“ история с мусором, но ее больше нет. Свалки мы победили. Сейчас люди присылают нам другой запрос — просят сделать так, чтобы использовать вторичку", — заявил он.В фандоматы можно будет опустить вторичное сырье. Пластик в итоге можно превратить в скамейки, а алюминий — в новые банки для напитков.Воробьев вспомнил, как сам сдавал в детстве бутылки и макулатуру. Он назвал эту работу полезным делом.В Подмосковье сейчас строят большие предприятия вторичной переработки ПЭТа. Московская область занимается этим вопросом в тесном взаимодействии с инвесторами."У нас большое предприятие строят по переработке макулатуры и бумаги. Мы огромное количество упаковки выпускаем. Рынок позволяет построить новое предприятие", — сказал губернатор.Сырье для этого в Подмосковье есть.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Фандоматы для сдачи мусора в обмен на деньги установят в Подмосковье

20:17 25.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ВергунМужчина опускает пластиковую бутылку в пандомат
Мужчина опускает пластиковую бутылку в пандомат - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Фандоматы для сортировки отходов планируют установить в Московской области. Местные жители смогут выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда для окружающей среды и заработать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
Установка фандоматов будет одним из следующих значимых этапов после победы над всеми мусорными свалками, заявил Андрей Воробьев.
"У нас была очень „веселая“ история с мусором, но ее больше нет. Свалки мы победили. Сейчас люди присылают нам другой запрос — просят сделать так, чтобы использовать вторичку", — заявил он.
В фандоматы можно будет опустить вторичное сырье. Пластик в итоге можно превратить в скамейки, а алюминий — в новые банки для напитков.

"Мы сейчас прорабатываем фандоматы. И мы хотим, чтобы дети могли сдать металлическую или пластиковую банку и получить деньги. Во-первых, это польза, потому что все идет во вторичную переработку, а во-вторых, у тебя будут еще и карманные деньги", — добавил глава региона.

Воробьев вспомнил, как сам сдавал в детстве бутылки и макулатуру. Он назвал эту работу полезным делом.
В Подмосковье сейчас строят большие предприятия вторичной переработки ПЭТа. Московская область занимается этим вопросом в тесном взаимодействии с инвесторами.
"У нас большое предприятие строят по переработке макулатуры и бумаги. Мы огромное количество упаковки выпускаем. Рынок позволяет построить новое предприятие", — сказал губернатор.
Сырье для этого в Подмосковье есть.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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