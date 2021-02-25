https://ria.ru/20210225/ekskursii-1598881387.html
В виртуальных экскурсиях Открой#Моспром участвовали 1,8 миллиона человек
В виртуальных экскурсиях Открой#Моспром участвовали 1,8 миллиона человек
В виртуальных экскурсиях нового сезона в рамках проекта знакомства со столичной промышленностью "Открой#Моспром" приняли участие 1,8 миллиона зрителей, сообщает РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:21
2021-02-25T11:21
2021-02-25T11:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В виртуальных экскурсиях нового сезона в рамках проекта знакомства со столичной промышленностью "Открой#Моспром" приняли участие 1,8 миллиона зрителей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Онлайн-экскурсии прошли в виде серии эфиров со столичных промпредприятий, которые провели известные российские артисты 18 и 19 февраля.Во время экскурсии Николай Цискаридзе встретился с Николаем Гришко – основателем одноименной компании по производству танцевальной обуви и одежды. Во время экскурсии ректору академии имени Вагановой доверили вручную вырезать детали для пошива пуант. Другой именитый артист, певец и владелец сети кондитерских, Сергей Жуков со своей супругой побывал на хлебобулочном комбинате "Черемушки". Сотрудники завода поделились секретами рецепта торта "Медовик", который по собственной рецептуре выпускают более 15 лет.Певец Миша Марвин побывал на Карачаровском механическом заводе, где разрабатывают систему бесконтактного вызова лифта: лифтом можно будет управлять с помощью смартфона через специальное приложение.Помимо онлайн-экскурсий, 218 команд приняли участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной столичной промышленности. В преддверии 23 февраля участникам подготовили специальный тематический раунд о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении. Проект "Открой#Моспром", запущенный в марте 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
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РИА Новости
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москва
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В виртуальных экскурсиях нового сезона в рамках проекта знакомства со столичной промышленностью "Открой#Моспром" приняли участие 1,8 миллиона зрителей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Онлайн-экскурсии прошли в виде серии эфиров со столичных промпредприятий, которые провели известные российские артисты 18 и 19 февраля.
"В этом сезоне мы провели три трансляции, которые посмотрели около 1,8 миллиона человек. Самой популярной стала виртуальная экскурсия на фабрику Grishko с участием народного артиста РФ, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе - ее посмотрели более 600 тысяч зрителей. Также в рамках проекта мы организовали интеллектуальную игру "Квиз, плиз!" – в ней приняли участие более 2 тысяч человек", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Во время экскурсии Николай Цискаридзе встретился с Николаем Гришко – основателем одноименной компании по производству танцевальной обуви и одежды. Во время экскурсии ректору академии имени Вагановой доверили вручную вырезать детали для пошива пуант.
Другой именитый артист, певец и владелец сети кондитерских, Сергей Жуков со своей супругой побывал на хлебобулочном комбинате "Черемушки". Сотрудники завода поделились секретами рецепта торта "Медовик", который по собственной рецептуре выпускают более 15 лет.
Певец Миша Марвин побывал на Карачаровском механическом заводе, где разрабатывают систему бесконтактного вызова лифта: лифтом можно будет управлять с помощью смартфона через специальное приложение.
Помимо онлайн-экскурсий, 218 команд приняли участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", посвященной столичной промышленности. В преддверии 23 февраля участникам подготовили специальный тематический раунд о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении.
Проект "Открой#Моспром", запущенный в марте 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.