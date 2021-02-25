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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html
ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере
ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере
Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:17
2021-02-25T17:46
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
борис корчевников
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории духовной жизни различных спортсменов, сообщила в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" автор и сценарист проекта Анна Дюндик.В рамках брифинга, посвященного теме "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", состоялась презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" - документального сериала о спортсменах, подростках, многие из которых занимаются различными боевыми искусствами, и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг."Мы показываем, что в нашей стране существует достаточно много секций и единоборств, которые имеют отношение к православным приходам, храмам… Каждый из наших героев-спортсменов интересен и имеет тот самый опыт, о котором нам хотелось бы рассказать, чтобы ответить на главный вопрос: единоборства и православие - как это удается сочетать в себе", - рассказала сценарист.По ее словам, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в планы создателей, и они вынуждены были "сократить географию участников" проекта, отказавшись от замысла охватить всю территорию России, вместе с тем все равно удалось выбрать "лучших спортсменов, все истории которых совершенно замечательные".В свою очередь генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников сообщил, что целью создателей было сделать проект, в котором спорт и физическая культура были бы показаны "как своего рода культура духовная и способность преодоления себя"."Это неожиданное открытие про нашу Церковь – что по всей стране при огромном количестве приходов действуют спортивные секции. Это интересный опыт. Молодые подростки становятся перед тренировками на молитву, благодарят Бога после – и какое-то другое содержание приобретает эта борьба, появляется смысл во всем, что ты делаешь… Это способность увидеть духовное измерение в физической борьбе", - сказал Корчевников.А выступивший на онлайн-конференции чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал слушателей к занятию спортом, отметив, что "единоборства формируют дух" человека. "Даже чтобы расстаться ненадолго с мобильным телефоном, нужно иметь частичку твердого духа. Будьте критичными – по отношению к себе и к тому, что вас окружает. Сначала осмысление того, что происходит, а потом действия, - это отличает зрелого человека, который готов отвечать за свои слова и поступки", - посоветовал боксер. Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить миссионерский подвиг святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".
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новости - религия и мировоззрение, борис корчевников

ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере

16:17 25.02.2021 (обновлено: 17:46 25.02.2021)
 
© Фото : фото предоставлено движением "Сорок Сороков"Третий ежегодный праздник "Православие и спорт" в Москве
Третий ежегодный праздник Православие и спорт в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : фото предоставлено движением "Сорок Сороков"
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории духовной жизни различных спортсменов, сообщила в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" автор и сценарист проекта Анна Дюндик.
В рамках брифинга, посвященного теме "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", состоялась презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" - документального сериала о спортсменах, подростках, многие из которых занимаются различными боевыми искусствами, и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг.
"Мы показываем, что в нашей стране существует достаточно много секций и единоборств, которые имеют отношение к православным приходам, храмам… Каждый из наших героев-спортсменов интересен и имеет тот самый опыт, о котором нам хотелось бы рассказать, чтобы ответить на главный вопрос: единоборства и православие - как это удается сочетать в себе", - рассказала сценарист.
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По ее словам, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в планы создателей, и они вынуждены были "сократить географию участников" проекта, отказавшись от замысла охватить всю территорию России, вместе с тем все равно удалось выбрать "лучших спортсменов, все истории которых совершенно замечательные".
"Мне кажется, это важно показать именно на этом телеканале ("Спас" - ред.), потому что все-таки не должно быть запретных тем для православия. Православие может ответить на любой вопрос современного человека, что и мы пытались сделать в рамках нашего проекта, в том числе через личность святителя Николая Японского", - отметила Дюндик.
В свою очередь генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников сообщил, что целью создателей было сделать проект, в котором спорт и физическая культура были бы показаны "как своего рода культура духовная и способность преодоления себя".
"Это неожиданное открытие про нашу Церковь – что по всей стране при огромном количестве приходов действуют спортивные секции. Это интересный опыт. Молодые подростки становятся перед тренировками на молитву, благодарят Бога после – и какое-то другое содержание приобретает эта борьба, появляется смысл во всем, что ты делаешь… Это способность увидеть духовное измерение в физической борьбе", - сказал Корчевников.
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А выступивший на онлайн-конференции чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал слушателей к занятию спортом, отметив, что "единоборства формируют дух" человека. "Даже чтобы расстаться ненадолго с мобильным телефоном, нужно иметь частичку твердого духа. Будьте критичными – по отношению к себе и к тому, что вас окружает. Сначала осмысление того, что происходит, а потом действия, - это отличает зрелого человека, который готов отвечать за свои слова и поступки", - посоветовал боксер.
Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить миссионерский подвиг святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБорис Корчевников
 
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