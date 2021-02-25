https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html
ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере
ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере
Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:17
2021-02-25T16:17
2021-02-25T17:46
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
борис корчевников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/125025/61/1250256125_0:199:4928:2971_1920x0_80_0_0_fd0256b217fa40bd251b53ff76713433.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории духовной жизни различных спортсменов, сообщила в четверг на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" автор и сценарист проекта Анна Дюндик.В рамках брифинга, посвященного теме "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", состоялась презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" - документального сериала о спортсменах, подростках, многие из которых занимаются различными боевыми искусствами, и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг."Мы показываем, что в нашей стране существует достаточно много секций и единоборств, которые имеют отношение к православным приходам, храмам… Каждый из наших героев-спортсменов интересен и имеет тот самый опыт, о котором нам хотелось бы рассказать, чтобы ответить на главный вопрос: единоборства и православие - как это удается сочетать в себе", - рассказала сценарист.По ее словам, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в планы создателей, и они вынуждены были "сократить географию участников" проекта, отказавшись от замысла охватить всю территорию России, вместе с тем все равно удалось выбрать "лучших спортсменов, все истории которых совершенно замечательные".В свою очередь генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников сообщил, что целью создателей было сделать проект, в котором спорт и физическая культура были бы показаны "как своего рода культура духовная и способность преодоления себя"."Это неожиданное открытие про нашу Церковь – что по всей стране при огромном количестве приходов действуют спортивные секции. Это интересный опыт. Молодые подростки становятся перед тренировками на молитву, благодарят Бога после – и какое-то другое содержание приобретает эта борьба, появляется смысл во всем, что ты делаешь… Это способность увидеть духовное измерение в физической борьбе", - сказал Корчевников.А выступивший на онлайн-конференции чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал слушателей к занятию спортом, отметив, что "единоборства формируют дух" человека. "Даже чтобы расстаться ненадолго с мобильным телефоном, нужно иметь частичку твердого духа. Будьте критичными – по отношению к себе и к тому, что вас окружает. Сначала осмысление того, что происходит, а потом действия, - это отличает зрелого человека, который готов отвечать за свои слова и поступки", - посоветовал боксер. Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить миссионерский подвиг святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".
https://ria.ru/20210128/blagotvoriteli-1594942315.html
https://ria.ru/20210225/patriarkh-1598915543.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/125025/61/1250256125_60:0:4412:3264_1920x0_80_0_0_6adad8ebd8f7205c6f691f7632e1b0b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, борис корчевников
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости.
Телепроект "Движение вверх" продемонстрирует возросшую роль спортивных секций и клубов единоборств в современной приходской, церковной жизни и расскажет истории духовной жизни различных спортсменов, сообщила в четверг на онлайн-конференции
в МИА "Россия сегодня" автор и сценарист проекта Анна Дюндик.
В рамках брифинга, посвященного теме "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", состоялась презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" - документального сериала о спортсменах, подростках, многие из которых занимаются различными боевыми искусствами, и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг.
"Мы показываем, что в нашей стране существует достаточно много секций и единоборств, которые имеют отношение к православным приходам, храмам… Каждый из наших героев-спортсменов интересен и имеет тот самый опыт, о котором нам хотелось бы рассказать, чтобы ответить на главный вопрос: единоборства и православие - как это удается сочетать в себе", - рассказала сценарист.
По ее словам, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в планы создателей, и они вынуждены были "сократить географию участников" проекта, отказавшись от замысла охватить всю территорию России, вместе с тем все равно удалось выбрать "лучших спортсменов, все истории которых совершенно замечательные".
"Мне кажется, это важно показать именно на этом телеканале ("Спас" - ред.), потому что все-таки не должно быть запретных тем для православия. Православие может ответить на любой вопрос современного человека, что и мы пытались сделать в рамках нашего проекта, в том числе через личность святителя Николая Японского", - отметила Дюндик.
В свою очередь генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников сообщил, что целью создателей было сделать проект, в котором спорт и физическая культура были бы показаны "как своего рода культура духовная и способность преодоления себя".
"Это неожиданное открытие про нашу Церковь – что по всей стране при огромном количестве приходов действуют спортивные секции. Это интересный опыт. Молодые подростки становятся перед тренировками на молитву, благодарят Бога после – и какое-то другое содержание приобретает эта борьба, появляется смысл во всем, что ты делаешь… Это способность увидеть духовное измерение в физической борьбе", - сказал Корчевников.
А выступивший на онлайн-конференции чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев призвал слушателей к занятию спортом, отметив, что "единоборства формируют дух" человека. "Даже чтобы расстаться ненадолго с мобильным телефоном, нужно иметь частичку твердого духа. Будьте критичными – по отношению к себе и к тому, что вас окружает. Сначала осмысление того, что происходит, а потом действия, - это отличает зрелого человека, который готов отвечать за свои слова и поступки", - посоветовал боксер.
Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить миссионерский подвиг святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".