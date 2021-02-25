https://ria.ru/20210225/donbass-1598876863.html
СК возбудил дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
СК возбудил дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых мирный житель был ранен, сообщила... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (донецкая область)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых мирный житель был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Согласно данным следствия, 22 февраля украинские военные провели прицельный артиллерийский обстрел Донецка из тяжелого вооружения. В результате 22-летний мирный житель получил ранение.По словам Петренко, обстреливая населенный пункт в вечернее время, украинские военнослужащие хотели совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/donetsk-1598869286.html
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донбасс, следственный комитет россии (ск рф), донецк (донецкая область), происшествия