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СК возбудил дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
СК возбудил дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых мирный житель был ранен, сообщила... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (донецкая область)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых мирный житель был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Согласно данным следствия, 22 февраля украинские военные провели прицельный артиллерийский обстрел Донецка из тяжелого вооружения. В результате 22-летний мирный житель получил ранение.По словам Петренко, обстреливая населенный пункт в вечернее время, украинские военнослужащие хотели совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.
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донбасс, следственный комитет россии (ск рф), донецк (донецкая область), происшествия

СК возбудил дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

10:34 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых мирный житель был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Согласно данным следствия, 22 февраля украинские военные провели прицельный артиллерийский обстрел Донецка из тяжелого вооружения. В результате 22-летний мирный житель получил ранение.
По словам Петренко, обстреливая населенный пункт в вечернее время, украинские военнослужащие хотели совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.
"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала Петренко журналистам.
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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ДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Донецк (Донецкая область)Происшествия
 
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