https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598891144.html

В Челябинской области утвердили льготы на газификацию

В Челябинской области утвердили льготы на газификацию

Депутаты Челябинской области в четверг на заседании приняли закон, инициированный губернатором региона Алексеем Текслером, согласно которому отдельные категории РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:52

2021-02-25T11:52

2021-02-25T11:52

челябинская область

алексей текслер

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Депутаты Челябинской области в четверг на заседании приняли закон, инициированный губернатором региона Алексеем Текслером, согласно которому отдельные категории граждан получат единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования, передает корреспондент РИА Новости.По данным пресс-службы правительства региона, губернатор области Алексей Текслер ранее поставил задачу социальному блоку регионального правительства разработать дополнительные меры поддержки для граждан на установку внутридомового газового оборудования. Законопроект был внесен в заксобрание области. Предусмотрено, что предложенная губернатором новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.Также Мякуш отметил, что необходимо проработать порядок выдачи выплаты: нужно исключить такую ситуацию, если у малоимущих граждан нет 60 тысяч рублей для оплаты установки оборудования, то нужно им выдавать сертификат или открыть расчетный счет, чтобы деньги они получили не после установки, а во время нее. До июля, по словам Мякуша, этот вопрос нужно отрегулировать.По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, воспользоваться данной мерой социальной поддержки смогут три категории жителей области, которые являются собственниками жилых помещений: одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и малообеспеченные семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Данная мера будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на оплату приобретения газового оборудования и его установки в размере не более 60 тысяч рублей, уточнила она.Выплата, по данным министра, будет осуществляться гражданам одновременно с их расходами.Как отметил на заседании председатель комитета по социальной политики заксобрания региона Сергей Буяков, в областном бюджете на данные цели предусмотрено 50 миллионов рублей, добавил он.

https://ria.ru/20210221/strelba-1598508027.html

https://realty.ria.ru/20210220/chelyabinskaya-oblast-1598389966.html

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алексей текслер, общество