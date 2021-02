https://ria.ru/20210225/bts-1598749523.html

BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"

BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"

Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:43

2021-02-25T03:43

2021-02-25T03:43

шоу-бизнес

coldplay

культура

bts

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598750366_68:0:2080:1132_1920x0_80_0_0_d77e9957256453731606b5771dc6364f.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео выступления разместили на YouTube-канале MTV UK.В Billboard подчеркивают, перед тем, как исполнить композицию, Чимин, один из вокалистов BTS, рассказал, что она многое значит для них. BTS — первая группа из Кореи, выступившая на MTV Unplugged. Они исполнили несколько своих наиболее популярных треков, включая "Telepathy", "Blue & Grey" и "Life goes on" из альбома "Be" (2020), а также хит "Dynamite". В конце шоу вокалисты обратились к зрителям и фанатам с прощальным посланием. "В этом году мы продолжим радовать вас хорошей музыкой", — пообещал Чон Джонгук.

https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, coldplay, bts, музыка, новости культуры