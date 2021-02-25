https://ria.ru/20210225/bts-1598749523.html
BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"
BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"
Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:43
2021-02-25T03:43
2021-02-25T03:43
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео выступления разместили на YouTube-канале MTV UK.В Billboard подчеркивают, перед тем, как исполнить композицию, Чимин, один из вокалистов BTS, рассказал, что она многое значит для них. BTS — первая группа из Кореи, выступившая на MTV Unplugged. Они исполнили несколько своих наиболее популярных треков, включая "Telepathy", "Blue & Grey" и "Life goes on" из альбома "Be" (2020), а также хит "Dynamite". В конце шоу вокалисты обратились к зрителям и фанатам с прощальным посланием. "В этом году мы продолжим радовать вас хорошей музыкой", — пообещал Чон Джонгук.
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шоу-бизнес, coldplay, bts, музыка, новости культуры
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео выступления разместили на YouTube-канале MTV UK.
В Billboard подчеркивают
, перед тем, как исполнить композицию, Чимин, один из вокалистов BTS, рассказал, что она многое значит для них.
"Эта песня утешила нас в трудные времена, поэтому мы подготовили этот кавер, чтобы утешить и вас", — обратился он к зрителям.
BTS — первая группа из Кореи, выступившая на MTV Unplugged. Они исполнили несколько своих наиболее популярных треков, включая "Telepathy", "Blue & Grey" и "Life goes on" из альбома "Be" (2020), а также хит "Dynamite".
В конце шоу вокалисты обратились к зрителям и фанатам с прощальным посланием. "В этом году мы продолжим радовать вас хорошей музыкой", — пообещал Чон Джонгук.