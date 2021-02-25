Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210225/bts-1598749523.html
BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"
BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"
Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:43
2021-02-25T03:43
шоу-бизнес
coldplay
культура
bts
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598750366_68:0:2080:1132_1920x0_80_0_0_d77e9957256453731606b5771dc6364f.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео выступления разместили на YouTube-канале MTV UK.В Billboard подчеркивают, перед тем, как исполнить композицию, Чимин, один из вокалистов BTS, рассказал, что она многое значит для них. BTS — первая группа из Кореи, выступившая на MTV Unplugged. Они исполнили несколько своих наиболее популярных треков, включая "Telepathy", "Blue &amp; Grey" и "Life goes on" из альбома "Be" (2020), а также хит "Dynamite". В конце шоу вокалисты обратились к зрителям и фанатам с прощальным посланием. "В этом году мы продолжим радовать вас хорошей музыкой", — пообещал Чон Джонгук.
https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598750366_511:0:2020:1132_1920x0_80_0_0_3c8a3bb76a5b07228f09b6d06d7d60f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, coldplay, bts, музыка, новости культуры

BTS иcполнили кавер на трек Coldplay "Fix You"

03:43 25.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в недавнем эфире телешоу MTV Unplugged исполнили кавер на сингл британской рок-группы Coldplay "Fix You" (2005). Видео выступления разместили на YouTube-канале MTV UK.
В Billboard подчеркивают, перед тем, как исполнить композицию, Чимин, один из вокалистов BTS, рассказал, что она многое значит для них.
"Эта песня утешила нас в трудные времена, поэтому мы подготовили этот кавер, чтобы утешить и вас", — обратился он к зрителям.
BTS — первая группа из Кореи, выступившая на MTV Unplugged. Они исполнили несколько своих наиболее популярных треков, включая "Telepathy", "Blue & Grey" и "Life goes on" из альбома "Be" (2020), а также хит "Dynamite".
В конце шоу вокалисты обратились к зрителям и фанатам с прощальным посланием. "В этом году мы продолжим радовать вас хорошей музыкой", — пообещал Чон Джонгук.
Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 15:48Культура
BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter
 
КультураШоу-бизнесColdplayBTSМузыкаНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния