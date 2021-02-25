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Туризм
https://ria.ru/20210225/bolgariya-1598888559.html
В Болгарии определили, когда и для каких стран откроют летний сезон
В Болгарии определили, когда и для каких стран откроют летний сезон
В Болгарии спрогнозировали сроки старта летнего сезона-2021 и назвали страны, с которыми планируется организовать "зеленые туристические коридоры", сообщает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:07
2021-02-25T14:07
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Болгарии спрогнозировали сроки старта летнего сезона-2021 и назвали страны, с которыми планируется организовать "зеленые туристические коридоры", сообщает АТОР.Министр туризма Марияна Николова отметила, что иностранных гостей будущим летом будет, скорее всего, столько же, сколько в 2020 году. Поэтому туристическому сектору страны стоит больше сосредоточиться на привлечении болгарских отдыхающих, которые традиционно проводят отпуск за границей.Тем не менее, по ее словам, уже есть брони на пасхальные каникулы, предварительные заявки авиакомпаний на рейсы в Бургас и Варну в летние месяцы. Это дает надежду на запуск сезона в привычные сроки – после 24 мая.Марияна Николова назвала крайне важным, чтобы болгары, занятые в сфере туризма, прошли вакцинацию в приоритетном порядке.Она отметила, что страна будет стремиться заключать двусторонние соглашения по созданию "зеленых коридоров" с ключевыми рынками. Среди них – Израиль, Турция, Россия, Греция, Польша, Украина, Молдавия, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.Например, соглашение о беспрепятственном въезде вакцинированных туристов, заключенное Израилем и Грецией, уже активно обсуждается в Болгарии как пример и повод к действиям.Министр рассказала, что внутри государства постепенно снимаются ограничения. Так, рестораны за пределами отелей возобновят работу с 1 марта с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности."С учетом их открытия и начала летнего сезона после 24 мая, я надеюсь, что постепенно и плавно начнется и восстановление туристической отрасли", — подчеркнула Марияна Николова.
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россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, польша, великобритания, германия, молдавия, чехия, греция, турция, словакия, болгария, израиль, украина

В Болгарии определили, когда и для каких стран откроют летний сезон

14:07 25.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовПляж в городе Несебыр, Болгария
Пляж в городе Несебыр, Болгария - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Болгарии спрогнозировали сроки старта летнего сезона-2021 и назвали страны, с которыми планируется организовать "зеленые туристические коридоры", сообщает АТОР.
Министр туризма Марияна Николова отметила, что иностранных гостей будущим летом будет, скорее всего, столько же, сколько в 2020 году. Поэтому туристическому сектору страны стоит больше сосредоточиться на привлечении болгарских отдыхающих, которые традиционно проводят отпуск за границей.
Тем не менее, по ее словам, уже есть брони на пасхальные каникулы, предварительные заявки авиакомпаний на рейсы в Бургас и Варну в летние месяцы. Это дает надежду на запуск сезона в привычные сроки – после 24 мая.
Марияна Николова назвала крайне важным, чтобы болгары, занятые в сфере туризма, прошли вакцинацию в приоритетном порядке.
Она отметила, что страна будет стремиться заключать двусторонние соглашения по созданию "зеленых коридоров" с ключевыми рынками. Среди них – Израиль, Турция, Россия, Греция, Польша, Украина, Молдавия, Чехия, Словакия, Германия и Великобритания.
Например, соглашение о беспрепятственном въезде вакцинированных туристов, заключенное Израилем и Грецией, уже активно обсуждается в Болгарии как пример и повод к действиям.
Министр рассказала, что внутри государства постепенно снимаются ограничения. Так, рестораны за пределами отелей возобновят работу с 1 марта с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
"С учетом их открытия и начала летнего сезона после 24 мая, я надеюсь, что постепенно и плавно начнется и восстановление туристической отрасли", — подчеркнула Марияна Николова.
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