В Москве полиция ищет неизвестных, вывесивших баннер на мосту
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полиция устанавливает приметы двух неизвестных, вывесивших на Большом Устьинском мосту в центре Москвы баннер в поддержку арестованного за участие в несогласованной акции члена незарегистрированного движения "Левый блок", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Утром 24 февраля в полицию поступило сообщение, что на Большом Устьинском мосту через реку Москва вывесили баннер с надписью "Свободу Льву Скорякину". Баннер был снят через 10 минут. По информации полиции, его вывесили двое неизвестных", - сказал собеседник агентства.
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По данному факту проводится проверка, устанавливаются приметы и личности вывесивших баннер.
Ранее в соцсетях появилась информация, что баннер вывесили члены незарегистрированной организации "Левый блок" в поддержку своего единомышленника Скорякина, арестованного на 30 суток за участие в несогласованной акции 31 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. По данным Мосгорсуда, в суды поступило свыше 5,7 тысячи административных дел, по которым 1,2 тысячи человек были арестованы, а 2,5 тысячи - оштрафованы.
Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания, ряд фигурантов помещены в СИЗО, другие - под домашний арест.
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