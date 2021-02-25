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В Москве полиция ищет неизвестных, вывесивших баннер на мосту
В Москве полиция ищет неизвестных, вывесивших баннер на мосту
Полиция устанавливает приметы двух неизвестных, вывесивших на Большом Устьинском мосту в центре Москвы баннер в поддержку арестованного за участие в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:16
2021-02-25T14:16
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полиция устанавливает приметы двух неизвестных, вывесивших на Большом Устьинском мосту в центре Москвы баннер в поддержку арестованного за участие в несогласованной акции члена незарегистрированного движения "Левый блок", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данному факту проводится проверка, устанавливаются приметы и личности вывесивших баннер.Ранее в соцсетях появилась информация, что баннер вывесили члены незарегистрированной организации "Левый блок" в поддержку своего единомышленника Скорякина, арестованного на 30 суток за участие в несогласованной акции 31 января.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. По данным Мосгорсуда, в суды поступило свыше 5,7 тысячи административных дел, по которым 1,2 тысячи человек были арестованы, а 2,5 тысячи - оштрафованы.Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания, ряд фигурантов помещены в СИЗО, другие - под домашний арест.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве полиция ищет неизвестных, вывесивших баннер на мосту

14:16 25.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полиция устанавливает приметы двух неизвестных, вывесивших на Большом Устьинском мосту в центре Москвы баннер в поддержку арестованного за участие в несогласованной акции члена незарегистрированного движения "Левый блок", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Утром 24 февраля в полицию поступило сообщение, что на Большом Устьинском мосту через реку Москва вывесили баннер с надписью "Свободу Льву Скорякину". Баннер был снят через 10 минут. По информации полиции, его вывесили двое неизвестных", - сказал собеседник агентства.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:08
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По данному факту проводится проверка, устанавливаются приметы и личности вывесивших баннер.
Ранее в соцсетях появилась информация, что баннер вывесили члены незарегистрированной организации "Левый блок" в поддержку своего единомышленника Скорякина, арестованного на 30 суток за участие в несогласованной акции 31 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. По данным Мосгорсуда, в суды поступило свыше 5,7 тысячи административных дел, по которым 1,2 тысячи человек были арестованы, а 2,5 тысячи - оштрафованы.
Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания, ряд фигурантов помещены в СИЗО, другие - под домашний арест.
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