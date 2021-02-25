https://ria.ru/20210225/avto-1598855450.html

Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины

Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины

Нередко советуют при парковке повернуть передние колёса таким образом, чтобы автомобиль упирался в бордюр если он вдруг скатится. Это оправдано, если вы... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T02:12

2021-02-25T02:12

2021-02-25T02:12

егор васильев

россия

авто

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нередко советуют при парковке повернуть передние колёса таким образом, чтобы автомобиль упирался в бордюр если он вдруг скатится. Это оправдано, если вы припарковались на горке или есть проблемы со стояночным тормозом. Однако в некоторых случаях такая парковка может обернуться проблемами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Не стоит поворачивать колеса до упора, если в вашей машине есть гидроусилитель руля. Это может негативно отразиться на ГУР и пыльниках рулевых тяг. Лучше просто повернуть колеса в направлении скатывания автомобиля. Для машины с автоматической коробкой передач можно ограничиться переводом в режим парковки, а механику просто поставить на передачу. "В любом случае не забываем о том, что перед началом движения обязательно возвращать рулем колёса в прямое положение. А с механикой все-таки лучше пользоваться стояночным тормозом, чтобы избежать проблем при запуске двигателя", — поясняет специалист.При парковке следует обратить внимание, не мешает ли ваш автомобиль другим участникам движения, не стоит ставить его там, где может упасть снег или деревья. Также лучше избегать темных безлюдных мест из-за риска криминала. При возможности стоит поставить машину так, чтобы было удобно выезжать. И обязательно проверить, закрыли ли вы все окна и двери, заключил Васильев.

https://ria.ru/20210219/avto-1598113848.html

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егор васильев, россия, авто, общество