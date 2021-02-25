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НАТО прокомментировала ситуацию в Армении
НАТО прокомментировала ситуацию в Армении
НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:58
2021-02-25T19:58
ситуация в армении
оана лунгеску
нато
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.Ранее ЕС также призвал все стороны обострения в Армении проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. Поддержание демократического и конституционного порядка – единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы, подчеркнули в ЕС.
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ситуация в армении, оана лунгеску, нато, армения, в мире

НАТО прокомментировала ситуацию в Армении

19:58 25.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично в соответствии с конституцией Армении", - написала она.

Ранее ЕС также призвал все стороны обострения в Армении проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. Поддержание демократического и конституционного порядка – единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы, подчеркнули в ЕС.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Ситуация в АрменииОана ЛунгескуНАТОАрменияВ мире
 
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