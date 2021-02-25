https://ria.ru/20210225/armeniya-1598999145.html

НАТО прокомментировала ситуацию в Армении

НАТО прокомментировала ситуацию в Армении

НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:58

2021-02-25T19:58

2021-02-25T19:58

ситуация в армении

оана лунгеску

нато

армения

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.Ранее ЕС также призвал все стороны обострения в Армении проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. Поддержание демократического и конституционного порядка – единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы, подчеркнули в ЕС.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, оана лунгеску, нато, армения, в мире