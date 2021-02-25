НАТО прокомментировала ситуацию в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции, написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично в соответствии с конституцией Армении", - написала она.
Ранее ЕС также призвал все стороны обострения в Армении проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. Поддержание демократического и конституционного порядка – единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы, подчеркнули в ЕС.