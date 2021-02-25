https://ria.ru/20210225/armeniya-1598955211.html
Минобороны Армении заявило о недопустимости вовлечения армии в политику
Минобороны Армении заявило о недопустимости вовлечения армии в политику
Министерство обороны Армении заявило, что попытки вовлечения вооруженных сил в политические процессы недопустимы и угрожают стабильности и безопасности... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:23
2021-02-25T16:23
2021-02-25T16:26
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что попытки вовлечения вооруженных сил в политические процессы недопустимы и угрожают стабильности и безопасности республики.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".В министерстве отметили, что каждая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении. "Министерство обороны должным образом отреагирует на любое такое действие", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598939511.html
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Истребитель над Ереваном
Истребитель над Ереваном
Протестующие встретили самолеты аплодисментами.
По данным @SputnikArmenia, в Минобороны Армении проводят тренировочные полеты.
2021-02-25T16:23
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РИА Новости
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никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, минобороны армении, армения, в мире