https://ria.ru/20210225/armeniya-1598934380.html

Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам

Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам

Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:00

2021-02-25T15:00

2021-02-25T15:53

ситуация в армении

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. Он призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость. "Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", — подчеркнул Саркисян.Он призвал госорганы, силовые структуры, политиков и граждан проявлять сдержанность и благоразумие. По его словам, любое невзвешенное слово или действие усилят напряженность.Накануне глава государства по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В Генштабе потребовали отставки председателя правительства.В ответ Пашинян освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у здания правительства. Сейчас в Ереване проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения.Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

армения

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LIVE: Обстановка в центре Еревана LIVE: Обстановка в центре Еревана 2021-02-25T15:00 true PT277M14S

Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог. 2021-02-25T15:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире