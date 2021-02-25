https://ria.ru/20210225/armeniya-1598934380.html
Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам
Президент Армении обратился к силовикам, политикам и гражданам
Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:00
2021-02-25T15:00
2021-02-25T15:53
ситуация в армении
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. Он призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость. "Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", — подчеркнул Саркисян.Он призвал госорганы, силовые структуры, политиков и граждан проявлять сдержанность и благоразумие. По его словам, любое невзвешенное слово или действие усилят напряженность.Накануне глава государства по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В Генштабе потребовали отставки председателя правительства.В ответ Пашинян освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у здания правительства. Сейчас в Ереване проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения.Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html
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LIVE: Обстановка в центре Еревана
LIVE: Обстановка в центре Еревана
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Противники Пашиняна заполнили площадь у здания правительства
Сотни противников Пашиняна собираются у оцепленного полицией дома правительства в центре Еревана. Силовики перекрыли одну из дорог ведущих к площади дорог.
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ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости.
Президент Армении Армен Саркисян
обратился к народу.
"Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации", — говорится в заявлении на его сайте.
Он призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость.
"Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства", — подчеркнул Саркисян.
Он призвал госорганы, силовые структуры, политиков и граждан проявлять сдержанность и благоразумие. По его словам, любое невзвешенное слово или действие усилят напряженность.
Накануне глава государства по предложению премьера Никола Пашиняна
уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В Генштабе потребовали отставки председателя правительства.
В ответ Пашинян освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у здания правительства.
Сейчас в Ереване
проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения.
Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку
о прекращении огня в Нагорном Карабахе
. Тогда Армения передала Азербайджану
контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.