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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598931153.html
Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам
Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам
Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:47
2021-02-25T19:38
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и призвал лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров, передает Sputnik Армения.Как пишет Sputnik, духовенство считает недопустимым и губительным дальнейшее обострение ситуации. Армянская апостольская церковь призвала президента, премьера, членов правительства и лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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религия, новости - религия и мировоззрение, ситуация в армении, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире

Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам

14:47 25.02.2021 (обновлено: 19:38 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван. - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и призвал лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров, передает Sputnik Армения.
"В этой послевоенной кризисной ситуации, когда Родина противостоит многочисленным политическим, экономическим и общественным вызовам, непрекращающиеся обвинения и призывы к политическим расправам ставят под угрозу национальное единение и безопасность", - приводит агентство заявление Армянской апостольской церкви.
Как пишет Sputnik, духовенство считает недопустимым и губительным дальнейшее обострение ситуации. Армянская апостольская церковь призвала президента, премьера, членов правительства и лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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