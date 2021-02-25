https://ria.ru/20210225/armeniya-1598931153.html

Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам

Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам

Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:47

2021-02-25T14:47

2021-02-25T19:38

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и призвал лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров, передает Sputnik Армения.Как пишет Sputnik, духовенство считает недопустимым и губительным дальнейшее обострение ситуации. Армянская апостольская церковь призвала президента, премьера, членов правительства и лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598927833.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, ситуация в армении, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире