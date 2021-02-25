Армянское духовенство призвало лидеров политических сил к переговорам
14:47 25.02.2021 (обновлено: 19:38 25.02.2021)
ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемой эскалацию внутри страны и призвал лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров, передает Sputnik Армения.
"В этой послевоенной кризисной ситуации, когда Родина противостоит многочисленным политическим, экономическим и общественным вызовам, непрекращающиеся обвинения и призывы к политическим расправам ставят под угрозу национальное единение и безопасность", - приводит агентство заявление Армянской апостольской церкви.
Как пишет Sputnik, духовенство считает недопустимым и губительным дальнейшее обострение ситуации. Армянская апостольская церковь призвала президента, премьера, членов правительства и лидеров политических сил искать пути выхода из сложившейся ситуации за столом переговоров.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".