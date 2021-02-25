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Лидер оппозиции обвинил власти Армении в попытке стравить народ с армией
Лидер оппозиции обвинил власти Армении в попытке стравить народ с армией
Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян на митинге оппозиции заявил призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:32
2021-02-25T14:59
ситуация в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян на митинге оппозиции заявил призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.По его словам, "власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией". "Нам нужна решимость и сдержанность. Дело уже завершается, мы должны изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями", - сказал Манукян.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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ситуация в армении, армения, в мире

Лидер оппозиции обвинил власти Армении в попытке стравить народ с армией

14:32 25.02.2021 (обновлено: 14:59 25.02.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПротестующие возле Дома правительства в Ереване
Протестующие возле Дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян на митинге оппозиции заявил призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.
По его словам, "власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией". "Нам нужна решимость и сдержанность. Дело уже завершается, мы должны изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями", - сказал Манукян.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
 
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