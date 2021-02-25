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Генштаб Армении выступил с новым обращением
Генштаб Армении выступил с новым обращением
Заявление военных с призывом к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было сделано под чьим-либо давлением, заявили в четверг в генштабе ВС... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:26
2021-02-25T14:26
2021-02-25T14:37
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Заявление военных с призывом к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было сделано под чьим-либо давлением, заявили в четверг в генштабе ВС Армении."Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - приводит агентство Sputnik Армения заявление генштаба.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире