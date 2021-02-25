https://ria.ru/20210225/armeniya-1598920098.html

Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет

Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:59

2021-02-25T13:59

2021-02-25T16:25

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет.Отвечая на вопрос СМИ о том, получится ли переворот, Пашинян ответил: "Нет". Трансляция общения Пашиняна со СМИ ведется в прямом эфире в аккаунте премьер-министра в Facebook.В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников уже больше часа идет шествием по улицам Еревана. Ранее он обещал, что выступит перед поддерживающими его людьми в 16.00 (15.00 мск) на площади Республики.Новую волну протестов в Армении спровоцировала отставка начальника генштаба Армении Оника Гаспаряна, распоряжение об этом накануне подписал Пашинян. В ответ ВС Армении выступили с заявлением с требованием отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

армения

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Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia 2021-02-25T13:59 true PT0M58S

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире