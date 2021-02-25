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Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет
Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:59
2021-02-25T16:25
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет.Отвечая на вопрос СМИ о том, получится ли переворот, Пашинян ответил: "Нет". Трансляция общения Пашиняна со СМИ ведется в прямом эфире в аккаунте премьер-министра в Facebook.В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников уже больше часа идет шествием по улицам Еревана. Ранее он обещал, что выступит перед поддерживающими его людьми в 16.00 (15.00 мск) на площади Республики.Новую волну протестов в Армении спровоцировала отставка начальника генштаба Армении Оника Гаспаряна, распоряжение об этом накануне подписал Пашинян. В ответ ВС Армении выступили с заявлением с требованием отставки премьер-министра.
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РИА Новости
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Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана
Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia
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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет

13:59 25.02.2021 (обновлено: 16:25 25.02.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет.
Отвечая на вопрос СМИ о том, получится ли переворот, Пашинян ответил: "Нет". Трансляция общения Пашиняна со СМИ ведется в прямом эфире в аккаунте премьер-министра в Facebook.
В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников уже больше часа идет шествием по улицам Еревана. Ранее он обещал, что выступит перед поддерживающими его людьми в 16.00 (15.00 мск) на площади Республики.
Новую волну протестов в Армении спровоцировала отставка начальника генштаба Армении Оника Гаспаряна, распоряжение об этом накануне подписал Пашинян. В ответ ВС Армении выступили с заявлением с требованием отставки премьер-министра.
Люди с национальным флагом во время акции протеста на площади Республики в Ереване. 2018 год - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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