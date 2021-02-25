https://ria.ru/20210225/armeniya-1598920098.html
Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет
Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:59
2021-02-25T13:59
2021-02-25T16:25
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет.Отвечая на вопрос СМИ о том, получится ли переворот, Пашинян ответил: "Нет". Трансляция общения Пашиняна со СМИ ведется в прямом эфире в аккаунте премьер-министра в Facebook.В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников уже больше часа идет шествием по улицам Еревана. Ранее он обещал, что выступит перед поддерживающими его людьми в 16.00 (15.00 мск) на площади Республики.Новую волну протестов в Армении спровоцировала отставка начальника генштаба Армении Оника Гаспаряна, распоряжение об этом накануне подписал Пашинян. В ответ ВС Армении выступили с заявлением с требованием отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана
Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia
2021-02-25T13:59
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире