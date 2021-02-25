https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

Структура органов государственной власти в Армении

Структура органов государственной власти в Армении

В соответствии с Конституцией (1995) республика Армения является суверенным, демократическим, социальным, правовым государством. Государственная власть... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:36

2021-02-25T13:36

2021-02-25T13:39

армения

справки

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В соответствии с Конституцией (1995) республика Армения является суверенным, демократическим, социальным, правовым государством. Государственная власть осуществляется в соответствии с Конституцией и законами – на основе разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей.Президент Армении является главой государства. Он избирается гражданами Армении сроком на семь лет. Президент республики может обращаться с посланием к Национальному Собранию (парламенту) по вопросам, входящим в его компетенцию; подписывает и обнародует принятый Национальным Собранием закон в 21-дневный срок или в тот же срок обращается в Конституционный Суд по вопросу определения соответствия закона Конституции; немедленно принимает отставку правительства в случаях, когда правительство подает прошение о своей отставке; по предложению премьер-министра вносит изменения в состав правительства. В установленных законом случаях и порядке президент: заключает по предложению правительства международные договоры; назначает и отзывает по предложению премьер-министра дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях; принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; приостанавливает или денонсирует международные договоры, не требующие ратификации; присваивает высшие дипломатические ранги. Президент Армении по предложению премьер-министра в установленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил и других войск и присваивает высшие воинские звания. Также президент решает вопросы, относящиеся к присвоению и прекращению гражданства; осуществляет помилование осужденных; присваивает высшие классные чины и др. Национальное Собрание Армении является высшим законодательным органом республики. Нацсобрание однопалатное, состоит не менее чем из ста депутатов. Члены парламента избирается посредством всенародных выборов на пятилетний срок. Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе.Национальное Собрание осуществляет законодательную власть, осуществляет контроль над исполнительной властью.Национальное Собрание принимает государственный бюджет по представлению правительства, контролирует исполнение госбюджета, а также использование займов и кредитов, полученных от иностранных государств и международных организаций.Национальное Собрание ратифицирует, приостанавливает или аннулирует следующие международные договоры: - которые касаются основных прав и свобод человека и гражданина, а также обязанностей - имеющие политический или военный характер - которые предусматривают членство Армении в международной организации - которые предусматривают финансовые или имущественные обязательства перед республикой Армения - применение которых предполагает внесение изменений в закон или принятие нового закона или которые содержат нормы, противоречащие закону - непосредственно предусматривающие ратификацию; - содержащие вопросы, регулируемые законом.Национальное собрание по предложению правительства большинством голосов от общего числа депутатов может принять: закон об амнистии, решение об объявлении войны или установлении мира, отменить военное положение или отменить применение мер, предусмотренных правовым режимом военного положения. Не менее чем одной третью от общего числа депутатов может быть внесен проект решения Национального Собрания о выражении вотума недоверия премьер-министру. При этом в проекте решения одновременно должна предлагаться кандидатура нового премьер-министра.Правительство – высший орган исполнительной власти. Правительство на основе своей программы разрабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику государства, осуществляет общее руководство органами системы государственного управления.Правительство состоит из премьер-министра, вице-премьеров и министров. Президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В случае отставки премьер-министра или в других случаях открытия вакансии на должность премьер-министра фракции Национального Собрания в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Национальное Собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов. В случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права. Президент немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным Собранием. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьер-министра. Премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный Суд. Конституционный Суд рассматривает обращение и принимает постановление в пятидневный срок. Если президент Республики не выполняет установленных настоящей статьей требований в трехдневный срок, то соответствующий вице-премьер или министр считается назначенным в силу права. Премьер-министр в 20-дневный срок после формирования правительства представляет в Национальное Собрание программу правительства. Национальное Собрание одобряет ее в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов.Правительство осуществляет единую государственную финансово-экономическую, кредитную и налоговую политику, управляет государственной собственностью. Вооруженные силы находятся в подчинении правительства. Премьер-министр в рамках программы правительства определяет основные направления политики правительства, руководит деятельностью правительства и координирует работу членов правительства. Премьер-министр возглавляет Совет безопасности, во время войны является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Правительство представляет в Национальное Собрание доклад о ходе и об итогах выполнения своей программы за каждый год.Правительство подает прошение о своей отставке президенту в день первой сессии новоизбранного Национального Собрания, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства, подачи премьер-министром прошения об отставке или открытия вакансии премьер-министра. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.Правосудие в Армения осуществляется только судом. В стране действуют Конституционный суд, Кассационный суд, апелляционные суды, суды общей юрисдикции первой инстанции, а также административный суд. В случаях, предусмотренных законом, могут создаваться специализированные суды. Запрещается создание чрезвычайных судов.Конституционный суд осуществляет конституционное правосудие, обеспечивая верховенство Конституции.Полномочия Конституционного Суда:- определяет соответствие законов, постановлений Национального Собрания, указов и распоряжений президента, постановлений правительства и премьер-министра, подзаконных актов Конституции;- до принятия проектов изменений в Конституцию, а также проектов правовых актов, вынесенных на референдум, определяет их соответствие Конституции;- до ратификации международного договора определяет соответствие закрепленных в нем обязательств Конституции;- разрешает споры между конституционными органами относительно их конституционных полномочий;- разрешает споры, связанные с решениями, принятыми по результатам референдума, Национального Собрания и выборов президента;- принимает решение по вопросу о прекращении полномочий депутата;- дает заключение о наличии оснований для отставки президента;- принимает решение о невозможности осуществления полномочий президента;- решает вопрос о привлечении судьи Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности;- решает вопрос о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда;- решает вопрос о возбуждении уголовного дела или лишении свободы судьи Конституционного Суда в связи с исполнением им своих полномочий;- в случаях, установленных законом, принимает решение о приостановлении или запрете деятельности партии.Кассационный суд является Высшим судом Армении, за исключением сферы конституционного правосудия. Кассационный суд путем пересмотра судебных актов в пределах своих полномочий, определенных законом: обеспечивает единообразное применение законов и иных нормативных правовых актов; устраняет основные нарушения прав и свобод человека.Апелляционные суды – это суды, которые рассматривают действия судов первой инстанции в пределах своих полномочий в соответствии с законом.Высший судебный совет – это независимый государственный орган, гарантирующий независимость судов и судей.Высший судебный совет:- составляет и утверждает списки кандидатов в судьи, в том числе кандидатов, подлежащих выдвижению;- предлагает президенту кандидатуры для назначения, в том числе кандидатуры судей, назначаемых путем выдвижения;- выдвигает президенту кандидатуры председателей назначаемых судов и председателей палат Кассационного суда;- предлагает Национальному собранию кандидатуры судей Кассационного суда и президента;- решает вопрос о направлении судей в другой суд;- решает вопрос о возбуждении уголовного дела или лишении свободы судьи в связи с исполнением им своих полномочий;- решает вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;- решает вопрос о прекращении полномочий судей;- утверждает свою смету, а также смету судебных расходов и представляет ее в правительство для включения в проект государственного бюджета в установленном законом порядке;- формирует штат в соответствии с законом.Территория Армении разделена на десять областей и город Ереван. Губернаторы (руководители областей – марзпеты) в пределах полномочий, предоставленных им законом, осуществляют на территории областей территориальную политику правительства в следующих сферах: финансы, градостроительство, жилищное и коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное строительство, сельское хозяйство и землепользование, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, охрана природы и окружающей среды, торговля, общественное питание и обслуживание. Территориальную политику в указанных сферах губернаторы осуществляют посредством аппаратов областных администраций (марзпетаранов) и организаций областного подчинения. Губернаторы координируют деятельность территориальных служб внутренних дел и национальной безопасности, обороны, связи, энергетики, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, налоговых органов, а также территориальных служб республиканских исполнительных органов в других сферах. Губернаторы назначаются и освобождаются от должности постановлением правительства. Эти постановления заверяются президентом. Губернаторы ответственны перед правительством и подотчетны ему. Столица Ереван является общиной. В общинах осуществляется местное самоуправление. Органами местного самоуправления Еревана являются муниципальный совет Еревана и мэр Еревана. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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