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Пашинян заявил о готовности обсуждать имеющиеся в республике вопросы
Пашинян заявил о готовности обсуждать имеющиеся в республике вопросы
Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что "внутри Армении у нас нет врагов". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:01
2021-02-25T13:01
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что "внутри Армении у нас нет врагов".Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, в мире, армения