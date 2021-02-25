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Пашинян оценил ситуацию в Армении
Пашинян оценил ситуацию в Армении
Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:01
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
армен саркисян
ереван
никол пашинян
армения
в мире
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Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было эмоциональным решением. Он отметил, что ситуация в стране управляемая, подчеркивая, что "внутри Армении у нас нет врагов".Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Армия подчиняется народу и премьер-министру", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналистам.Говоря об угрозах гражданских столкновений, он отметил, что "опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная". "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно", - отметил премьер."Угрозу переворота" Пашинян назвал управляемой, добавив, что военные, приняв заявление с требованием о его отставке, приняли эмоциональное решение. "Даже те, кого я уволил, остаются моими братьями, солдатами нашей родины", - сказал Пашинян.
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ситуация в армении, армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян оценил ситуацию в Армении

13:01 25.02.2021 (обновлено: 14:08 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было эмоциональным решением. Он отметил, что ситуация в стране управляемая, подчеркивая, что "внутри Армении у нас нет врагов".
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
"Армия подчиняется народу и премьер-министру", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналистам.
Говоря об угрозах гражданских столкновений, он отметил, что "опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная". "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно", - отметил премьер.
"Угрозу переворота" Пашинян назвал управляемой, добавив, что военные, приняв заявление с требованием о его отставке, приняли эмоциональное решение. "Даже те, кого я уволил, остаются моими братьями, солдатами нашей родины", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Ситуация в АрменииАрмен СаркисянЕреванНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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