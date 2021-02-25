https://ria.ru/20210225/armeniya-1598900542.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Армении
В МИД прокомментировали ситуацию в Армении
В российском МИД РИА Новости прокомментировали текущую ситуацию в Армении, назвав ее внутренним делом республики. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:34
2021-02-25T12:34
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В российском МИД РИА Новости прокомментировали текущую ситуацию в Армении, назвав ее внутренним делом республики.Генштаб вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Отвечая на просьбу прокомментировать события, в МИД России указали, что это "внутреннее дело Армении". Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598899681.html
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, армения, в мире