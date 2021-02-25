https://ria.ru/20210225/armeniya-1598894900.html
Президент Армении пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба
Президент Армении пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:14
2021-02-25T12:14
2021-02-25T14:08
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, передает Sputnik Армения."Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба", - говорится в сообщении агентства.Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.В среду Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости.
Президент Армении Армен Саркисян
пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, передает Sputnik Армения
.
"Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.
В среду Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".