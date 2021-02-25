https://ria.ru/20210225/aksenov-1598888295.html

Аксенов ответил на предъявленные Киевом обвинения

Аксенов ответил на предъявленные Киевом обвинения

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры новостями из сумасшедшего дома, а саму прокуратуру РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:37

2021-02-25T11:37

2021-02-25T11:37

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

киев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры новостями из сумасшедшего дома, а саму прокуратуру "автономной республики Крым" фейковой.Созданная на Украине "прокуратура Автономной Республики Крым" ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в "оккупации" и "нарушении законов и обычаев войны"."Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.Он назвал прокуратуру АРК на Украине фейковой, заявив также, что она служит "нацистскому режиму" в Киеве."Очевидны результаты действий нацистского режима, которому служат фейковые прокуроры: в стране гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, экономика уничтожена, десятки миллионов людей ввергнуты в нищету. Именно Украина нарушает главный закон войны – не трогать мирное население. Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти "прокуроры" и "наполеоны" из киевской "палаты номер шесть", когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов", – добавил он.

https://ria.ru/20210224/krym-1598799141.html

киев

украина

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сергей аксенов (политик), владимир константинов, киев, украина, в мире